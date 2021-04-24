البدواوي: «الإعصار» لن يرفع الراية

مراد المصري (دبي)

أكد عبيد علي البدواوي مدير فريق حتا، أن التحضيرات لاستئناف ما تبقى من دوري الخليج العربي، تسير وفق التدريبات الاعتيادية، ترقباً لحسم المصير، مع سعي «الإعصار» لتقديم كل ما لديه رغم صعوبة وضعه حالياً في جدول الترتيب.

وأشار البدواوي إلى أن التنسيق لخوض المباريات الودية لم يكتمل إلى الآن، بسبب جدول التحضيرات المختلفة للفرق الأخرى، رغم التواصل مع أكثر من نادٍ بدوري الخليج العربي، ورغم ذلك فإن حتا يواصل الإعداد بصورة طبيعية، من خلال التقسيمات، والابتعاد عن الحمل البدني الزائد في نهاية الموسم، والتركيز على تنفيذ الجمل التكتيكية، وقال: لن نرفع الراية قبل خوض جميع مبارياتنا في الدوري، الأمور تبدو صعبة، إلا أن الحسابات ما زالت قائمة، وبصرف النظر عن النجاة من الهبوط من عدمه في نهاية المطاف، فإننا نريد الخروج بأفضل صورة ممكنة في المباريات المقبلة، وتقديم كل ما لدينا فيها.

وختم البدواوي بالتركيز على أهمية انضمام الثلاثي راشد سالم وعمر سعيد وسعيد سليمان إلى تجمع منتخب تحت 23 عاماً مؤخراً، حيث عاد اللاعبون بمعنويات مرتفعة للغاية، ورغبة في مضاعفة العطاء، بعدما أسهم أداؤهم مع الفريق هذا الموسم في منحهم المجال للانضمام إلى المنتخب.