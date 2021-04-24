خليل أهلي: «مونديال الشاطئية» أكبر حافز للدوري

مراد المصري (دبي)

أكد خليل أهلي المدير السابق لمنتخب كرة القدم الشاطئية، أن تزامن الإعلان عن حصول «الأبيض» على بطاقة المشاركة في كأس العالم 2021، مع إطلاق دوري كرة القدم الشاطئية، يعتبر أكبر حافز للأندية واللاعبين لتقديم أقصى طاقتهم، في محاولة حجز مكان في تشكيلة «الأبيض»، بما يعود بأثر إيجابي على الجانب الفني، وأهمية هذه المسابقة التي تعود مجدداً.

وركز أهلي على أهمية العمل الكبير والروح المتجددة التي تمر بها كرة القدم الشاطئية في الوقت الحالي، بعدما عادت للواجهة، من خلال إطلاق الدوري بمشاركة عدد كبير من الأندية، إلى جانب تأكيد تراكم النتائج الإيجابية بالحصول على بطاقة التأهل إلى المونديال، ويأتي ذلك في عهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، ولجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد، من خلال العمل وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم.

وأبدى أهلي تفاؤله بالمرحلة المقبلة لكرة القدم الشاطئية التي تمر بمرحلة متجددة، من شأنها أن تعيد لهذه اللعبة ألقها وتفوقها الذي حصدته على مدار السنوات الماضية، وحققت خلالها العديد من الإنجازات البارزة للدولة.