إسماعيل مطر.. «غلطة الشاطر»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خطف طرد «الأسطورة» إسماعيل مطر، قائد الوحدة أمام الريان، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال آسيا، والتي تستضيفها مدينة جوا الهندية، الأنظار من الفوز المستحق الذي حققه «أصحاب السعادة» بهدف، وحصد ثلاث نقاط ثمينة، عززت من حظوظ الفريق للتأهل إلى دور الـ16، خاصة أن الطرد جاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، والمباراة تتجه إلى نهايتها السعيدة لـ«العنابي»، كما أن الحكم احتسب الخطأ على دامي تراوري لاعب الريان الذي قام بعرقلة مطر، إلا أن الأخير جاءت ردة فعله قوية تجاه المنافس، لتكون البطاقة الحمراء في انتظاره.

يضاف إلى أن إسماعيل بالذات، كان ينتظر منه الدور المهم في مباراتي الفريق المقبلتين أمام بيروزي وجوا يومي الاثنين والخميس، في الجولتين الأخيرتين من المجموعة.

و«المصادفة الغريبة»، أن الطرد المباشر لـ«سمعة»، ليس الأول في البطولة، حيث سبق له أن طرد مباشرة، وأمام الريان بالذات في الجولة الأولى، من مباريات المجموعة الأولى في «نسخة 2007»، عندما ارتكب معه عادل لامي لاعب الريان حينها خطأ.

وكانت ردة فعل «سمعة» ارتكابه خطأً مع لامي من دون كرة، ويتعرض للطرد والإيقاف مباراتين، فضلاً عن قيام لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي بتغريمه 3 آلاف دولار حينها، واعتذر بعدها «سمعة» للاعب القطري عقب المباراة مباشرة عن الحالة.

والجدير بالذكر أن تلك المباراة انتهت بفوز الوحدة بهدف أيضاً أحرزه محمد الشحي في الدقيقة 80، وقبل طرد إسماعيل مطر في الدقيقة 87.

والمفارقة أن «نسخة 2007» التي شهدت طرد «سمعة» الأول، هي الأفضل في تاريخ مشاركات الوحدة في البطولة، حيث بلغ فيها نصف النهائي بهدف شهير لمطر بالذات، في مرمي الهلال ضمن ربع النهائي، والذي كفل التعادل الإيجابي للوحدة 1-1، بعد تعادل الفريقين في أبوظبي سلبياً، ليتأهل «العنابي» إلى نصف النهائي، ويودعه لحساب سباهان الإيراني، فهل تتواصل الصدف في النسخة الحالية، ويذهب الوحدة بعيداً في البطولة التي تمثل الاستحقاق الوحيد الذي ينافس فيه هذا الموسم.

والمعروف أن إسماعيل مطر عُرف بأنه لاعب قدوة داخل الملعب وخارجه، وظل يتوهج باستمرار، كلما تقدم في العمر، حيث يقدم في الموسم الحالي الذي بلغ خلاله «38 عاماً»، واحداً من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، ولكن وضع الفريق عموماً منذ بداية الموسم، وغياب الاستقرار الفني، قاد إلى خروجه من المسابقات المحلية.