جورجينيو: لامبارد درب «البلوز» بـ «قفز المراحل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف النجم الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، بأن المدرب السابق فرانك لامبارد «أسطورة البلوز»، تحمل مسؤولية الفريق مبكراً جداً، ولم يكن جاهزاً بعد من حيث الخبرة اللازمة لشغل هذا المنصب، وقيادة فريق بحجم وثقل تشيلسي.

جاء تعيين لامبارد مدرباً للفريق عام 2019، خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري، بعد عام من تدريبه لديربي كاونتي في «الشامبيونشيب»، ولم يكن موسمه الأول سيئاً، حيث احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، رغم أن الفريق لم يضم إلى صفوفه سوى لاعب واحد فقط من ريال مدريد، هو ماتيو كوفاسيتش، بينما كانت الطامة الكبري في موسمه الثاني الذي كان محبطاً للغاية من حيث النتائج، رغم التعاقد مع نخبة من أفضل اللاعبين في مقدمتهم الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافرتز والمغربي حكيم زياش، بخلاف النجوم الموجودة بالفعل في الفريق، مثل الأميركي بولسيتش والإنجليزي تامي إبراهام والفرنسي أوليفييه جيرو.

وأضاف جورجينيو في حديث لشبكة «إسبن برازيل» قائلاً: سأكون مخلصاً في حديثي عن لامبارد، وأعتقد أنه لمجرد كونه أسطورة في النادي، قفز عدة مراحل، كان من الضروري أن يمر بها مرحلة مرحلة، لكي يتعلم ويحصل على المزيد من الخبرات، قبل أن يتولى تدريب فريق كبير.

وقال جورجينيو: لقد جاء إلى نادٍ كان أحد أساطيره لاعباً، من دون أن يمتلك الخبرات اللازمة والكافية في أندية سابقة، هذا رأيي بصراحة شديدة.

يذكر أن سجل لامبارد لاعباً حافل بالإنجازات مع الفريق، وهو معشوق جماهير ستامفورد بريدج، ولعب أكثر من 600 مباراة مع الفريق، وسجل أكثر من 200 هدف، وقاد النادي إلى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي 3 مرات، كما أسهم في فوز تشيلسي بدوري الأبطال موسم 2011-2012.