غياب «أرضية الوفاق» يهدد مستقبل راموس مع الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ما زال الغموض يكتنف موقف قلب الدفاع الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، ويبدو أنه يبتعد شيئاً فشيئاً عن الفريق الملكي، إذ إن الآثار التي ترتبت على فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج»، الذي كان يتزعمه فلورنتينو بيريز رئيس النادي المدريدي، تشير إلى صعوبة توفير المطالب المادية للنجم الإسباني الذي ينبئ كل يوم يمر، بأنه أصبح قريباً من الرحيل، حسبما ذكرت صحيفة «آس».

ينتهي عقد راموس في 30 يونيو، ولم ينجح الطرفان «النادي واللاعب» في التوصل إلى «أرضية وفاق» خلال هذه الأيام الأخيرة، كما أن ملاحظات بيريز عن الوضع الحالي في الريال، تؤكد أن شيئاً لن يتغير في ملف تجديد راموس خلال الأسابيع المقبلة، بل واعترف بأن مدريد بحاجة إلى تغيير من وقت لآخر، وقال: هذا ما أعمل على أساسه بحكم منصبي رئيساً للنادي.

وذكرت صحيفة «آس» إنه عندما ذكر اسم راموس أمام بيريز، في تصريحاته الأخيرة، قال بالحرف الواحد: إنني أحبه جداً، ولكننا في موقف سيئ جداً مالياً، فلا أحد في مدريد يملك المال، يجب أن نكون واقعيين، ونحتاج إلى وقت طويل لتسوية أمورنا.

وعندما طلب منه بالتحديد أن يقول ما إذا كان راموس سيستمر مع الفريق من عدمه، قال بيريز: أنا لم أقل إنه لن يستمر، نحن الآن نركز على كيفية إنهاء الموسم الحالي، وبعد ذلك سنبدأ التفكير في الموسم الجديد، ولكنه اعترف بأنه يحب راموس كما لو كان ابنه، وقال: فعلت كل ما يمكن أن أفعله من أجله، ولكني لا أجد مبرراً يدفعني لتقديم المزيد له، هكذا هو الموقف، وهو يعرف ذلك، دعونا نركز إذن في ختام هذا الموسم.

أما السؤال الأكثر حساسية، والخاص بضرورة تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 10% لتعويض الخسائر السابقة «91 مليون يورو، رغم حصول النادي على مكافأة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال»، فلم يوافق عليه اللاعبون حتى الآن، رغم أن راموس كان زعيم حركة التخفيض في الموسم الماضي وبنفس النسبة 10%، ولم يقبلوا تكرار نفس السيناريو السيئ هذا الموسم، وإن كان بيريز أكد أنه يجري مباحثات مع اللاعبين للحصول على موافقتهم، بل وقال إن اللاعبين المعارين مارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش وافقا على تخفيض راتبهما قبل الرحيل، أما راموس؟! فقد فعلها الموسم الماضي، ولكنه لم يفعلها هذا الموسم، حقاً إن الموقف اختلف!

واختتمت «آس» تقريرها بقولها إن مستقبل راموس أصبح أكثر غموضاً ودخل «نفقاً مظلماً» قد ينتهي به إلى الرحيل فعلاً، في الوقت الذي تزايدت فيه إشارات التأكيد على إتمام صفقة المدافع الدولي النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، ليكون هو البديل المحتمل لرحيل راموس.