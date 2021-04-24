ليدز متمسك ببقاء بيلسا

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال رجل الأعمال الإيطالي أندريا رادريزاني مالك نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، إنه ينوي تقديم عقد جديد إلى المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا «65 عاماً» للاستمرار مع الفريق في الموسم القادم.

ونجح بيلسا في إعادة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد 16 سنة من الغياب، كما أسهم في استقرار الفريق في النصف الأول من ترتيب المسابقة، قبل 6 جولات من نهاية البطولة، وهو إنجاز طيب يحسب لهذا المدرب ويحمل بصمته المتميزة.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن ما قدمه بيلسا مع ليدز، كان كفيلاً بتمسك مالك النادي باستمراره مع الفريق، في ظل حالة الرضا الكاملة عن أدائه المتميز خلال مغامرة هذا الموسم.

رادريزاني قال في حديث لصحيفة «ليكيب»: ليست هناك نية في ترك بيلسا يرحل عن الفريق، والمفاوضات الخاصة بتجديد عقده مستمرة، وسنتوصل قريباً إلى اتفاق، لأن هناك رغبة مشتركة في استمرار التعاون بيننا، ونحن متفاهمون جيداً حتى الآن ونؤيده في عمله ونقتنع تماماً بإمكاناته الفنية، وراضون عن علاقته بإدارة النادي، ونأمل أن يستمر معنا لسنوات.

وقال رجل الأعمال الإيطالي: ليس معنى كلامي إن بيلسا أكبر من ليدز، أو أن رحيله نهاية العالم إذا حدث ذات يوم لسبب أو لآخر، إذا ما اضطررنا للانفصال عنه، فذلك لن يغير شيئاً من هدفنا، المتمثل في إعادة النادي إلى مكانته القديمة، وتحقيق حلم العودة للمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

واختتم رادريزاني حديثه بالتطرق إلى ما يستهدفه الفريق في الموسم الجديد، وقال: سنحاول تقديم الكرة الجميلة، والتقدم أكثر في ترتيب جدول الدوري، وضم بعض لاعبينا الشباب إلى الفريق الأول.