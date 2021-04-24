العقد الجديد لميسي يبدأ بـ«مناورة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت النقاب، عن إن خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة «صاغ» فيما يبدو عقداً جديداً مدته 3 سنوات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بهدف أساسي يتمثل في إمكانية تخفيض راتبه بنهاية عقده الحالي في يونيو القادم.

وقالت الشبكة إن الحديث عن مستقبل ميسي في «البارسا» بدأت معالمه تتضح، قبل أسابيع قليلة من انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

ونقلت الشبكة الفرنسية عن شبكة «إسبن» الأميركية أن لابورتا وضع اللمسات النهائية للعقد الجديد الذي سيقدم قريباً إلى ميسي، ومدته 3 سنوات، وينتهي في يونيو 2024، أي عندما سيحتفل «البرغوث» بعيد ميلاده الـ37.

شبكة «إسبن» قالت إن هذا الإجراء من جانب لابورتا، إنما هو مجرد «مناورة» لتخفيض راتب ميسي الكبير، والذي يصل وفقاً للمعلومات المتاحة للشبكة إلى 50 مليون يورو عن العام الواحد، ما يعني أن أي عقد اتفاق جديد طويل الأجل نسبياً، من الممكن أن يقترحه لابورتا على ميسي للموافقة على تخفيض راتبه الكبير، ولكن الشبكة لم تذكر على وجه التحديد قيمة عرض السنوات الثلاث الذي قدمه لابورتا لميسي، وقيمة كل سنة في العقد. وأشارت الشبكة إلى أن ميسي ليس في موقف ضعف، بل إنه ما زال يلعب ويتألق ويقود الفريق إلى الانتصارات، وسجل 33 هدفاً في مختلف المسابقات التي خاضها مع الفريق، وصنع 14 هدفاً في 41 مباراة لعبها بقميص «البلاوجرانا» هذا الموسم.

وفي سياق متصل، قالت الشبكة الأميركية: إن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله موجود منذ أسبوع في برشلونة، ما يعني أن المفاوضات من أجل احتمال تجديد العقد، بدأت بالفعل داخل الدوائر الضيقة للنادي الكتالوني، في انتظار ما سوف يقرره اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 6 مرات، والذي أمامه بطولة دوري إسباني «الليجا» ما زالت في المتناول، وربما تكون بطولة «الليجا» رقم 11 التي يحصل عليها ميسي مع برشلونة، بعد أسابيع قليلة من فوزه بكأس ملك إسبانيا، ما قد يعطي «البرغوث» حرية ومرونة أكبر، عند اتخاذ قراره النهائي.