«العنابي» يعزز حظوظه بـ«الفوز المكرر»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الوحدة تفوقه على الريان القطري، عندما تغلب عليه بهدف، مساء أمس، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 7 نقاط، محتفظاً بـ«الوصافة»، معززاً حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، بينما بقي الريان في المركز الأخير وله «نقطة»، ويملك بيروزي الإيراني 12 نقطة، عقب فوزه على جوا الهندي 4- صفر، والذي تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث، وسبق أن تفوق الوحدة على الريان 3-2 في الجولة الثالثة. وأحرز عمر خريبين الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 71، ارتكبها فرانك كوم مدافع الريان مع فارس جمعة، لينال الإنذار الثاني، ومغادرة الملعب بالبطاقة الحمراء، ليكمل فريقه المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد زميله أحمد السيد في الثواني الأخيرة لأحداث الشوط الأول، وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، طرد إسماعيل مطر نجم الوحدة، إثر خطأ مع دامي تراوري.

والفوز هو السابع للوحدة علي الريان في مرحلة المجموعات مقابل فوز وحيد للأخير في المواجهات الثماني بينهما. من ناحية أخرى، رفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط، بعد التعادل مع باختاكور الأوزبكي 1-1 في المجموعة الثانية، تقدم باختاكور بهدف ديوك في الدقيقة 59، وتعادل محمد خلفان لـ«الملك» في الدقيقة 86، ويستمر الشارقة في الصدارة بفارق نقطتين عن تراكتور «6 نقاط»، ومن بعده باختاكور «3 نقاط»، والقوة الجوية «نقطتين».