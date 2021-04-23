الشارقة يحتفظ بـ«القمة الآسيوية» بـ«نقطة» باختاكور

علي معالي (الشارقة)

رفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط، بعد التعادل مع باختاكور الأوزبكي 1-1 اليوم «الجمعة»، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، سجل ديوك هدف باختاكور في الدقيقة 59، وتعادل محمد خلفان لـ«الملك» في الدقيقة 86.

ويملك الشارقة فرصة كبيرة للتأهل إلى دور الـ16، حيث لم يخسر الفريق حتى الآن، وستكون مباراة الفريق المقبلة أمام القوة الجوية مهمة لحسم الصعود في حال الفوز.لعب الشارقة بطريقة دفاعية خاصة في الشوط الأول، وهاجم في الشوط الثاني، بعد أن اهتزت شباك الحوسني بهدف، ونجح في تعديل النتيجة بهدف التعادل.

وبذلك يستمر الشارقة متصدراً برصيد 8 نقاط، يليه تراكتور بـ«6 نقاط»، وباختاكور «3 نقاط» والقوة الجوية «نقطتين».