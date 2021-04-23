«موطن الفورمولا- 1» تجذب هواة القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «حلبة مرسى ياس» موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعشاق السيارات وهواة القيادة والفعاليات الحماسية العديد من النشاطات والخيارات المتنوعة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وتنظم الحلبة مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار طيلة الشهر الفضيل، من ضمنها تجارب قيادة السيارات وفعاليات الكارتينج، بالإضافة إلى أيام القيادة المفتوحة لكل من السيارات والدراجات النارية.

وتوفر حلبة ياس للراغبين بالمشاركة في فعاليات القيادة في ياس فرصة اختبار مهاراتهم في القيادة على متن واحدة من المركبات الرائعة المتوفرة، ضمن أسطول المركبات ذات الأداء الفائق في حلبة مرسى ياس، بما فيها مركبة فورمولا ياس 3000، والتي توفر أقرب تجربة إلى عالم الفورمولا- 1.

وتمنح الحلبة الفرصة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار المشاركة في فعاليات الكارتينج، فيما تتيح بطولة ياس الرمضانية للكارتينج لهواة المنافسة والتسابق من الكبار فرصة المنافسة في سباقات تحمل لمدة ساعتين، فيما يمكن للأطفال والمتسابقين الصغار المشاركة في سباقات ضد الزمن لفرصة الفوز بإحدى الجوائز المميزة التي تقدم للسائقين أصحاب الأداء الأفضل.

ويمكن لهواة الرياضة وفعاليات الصحة واللياقة البدنية، المشاركة في إحدى الفعاليات الدورية التي تنظمها حلبة مرسى ياس، والتي تتيح حلبة مرسى ياس عن طريقها لهم وسيلة مثالية، للحفاظ على مستويات النشاط والارتقاء بلياقتهم البدنية.

وتقام فعاليات «أدنوك تُدرب» في ياس المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي مساء الأحد والثلاثاء من كل أسبوع موفرة الفرصة للزوار من جميع مستويات اللياقة البدنية لممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية على مسار سباقات الفورمولا- 1، فيما تقام فعاليات أدنوك تدربي في ياس المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي مساء يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 7:00 إلى 10:00 مساء، وتفتح باب المشاركة فيها للسيدات حصرياً.

وتذكر حلبة مرسى ياس ضيوفها بمواعيد فعاليات القيادة في ياس المدعومة من أدنوك خلال شهر رمضان، والتي تقام من الساعة 8 مساء ولغاية منتصف الليل، فيما تفتح ياس كارت زون المدعومة من أدنوك أبوابها للزوار عند الساعة 6:00 مساء، وتتواصل فعالياتها حتى منتصف الليل.

وتنظم حلبة مرسى ياس العديد من المسابقات، عبر قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان، وتدعو الجميع إلى متابعة حساباتها للمشاركة في هذه المسابقات لفرصة الفوز بواحدة من الجوائز الرائعة.