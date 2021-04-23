تين كات: «العنابي» على الطريق الصحيح ونحتاج 3 نقاط للتأهل

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أبدي الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، عدم رضاه عن أداء الفريق، رغم فوزه على الريان بهدف، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وقال: «العنابي» في الطريق الصحيح، ونحتاج إلى 3 نقاط في المباراتين المقبلتين أمام بيروزي وجوا، لنتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، ولست راضياً عن الدور العام للفريق في المباراة، إلا إنه حصد النقاط الثلاث التي تعزز فرصتنا في التأهل، وهذا هو الأهم.

وأضاف: تفقد أمام بيروزي يوم الاثنين المقبل، بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة، جهود إسماعيل مطر بعد طرده اليوم، وأحمد راشد لتراكم الإنذارات، ولاعبونا متعبون ومرهقون جداً، بسبب توقيت المباريات، ونحاول بكل طاقتنا تجهيزهم، لما تبقى من مباريات، ومن المهم أن فريقي لعب 90 دقيقة كاملة، ونجح في الحفاظ على الفوز.