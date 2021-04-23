دي بروين جاهز لقيادة السيتي أمام توتنهام وسان جيرمان

لندن (أ ف ب)

أفاد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، أن صانع ألعاب البلجيكي كيفن دي بروين جاهز للمشاركة الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد توتنهام، وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الشك يحوم حول مشاركة البلجيكي في هاتين المباراتين اللتين تعتبران من الأهم لسيتي هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة في كاحله خلال مباراة نصف نهائي الكأس الإنجليزية التي خسرها سيتي في نهاية الأسبوع الماضي أمام تشيلسي صفر-1، ما وضع حداً لحلمه بإحراز رباعية تاريخية هذا الموسم.

وغاب ابن الـ29 عاماً عن مباراة الأربعاء في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا «2-1» بسبب الإصابة التي أجبرته على ترك الملعب بعد دقائق معدودة على انطلاق الشوط الثاني من لقاء نصف نهائي الكأس، ما جعل مشاركته في المباراتين الهامتين المقررتين الأحد في «ويمبلي» والأربعاء على «بارك دي برينس» موضع شك.

لكن جوارديولا طمأن جمهور السيتي بالقول إن دي بروين والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الذي كان يعاني من مشكلة عضلية تضاف الى إصاباته الكثيرة هذا الموسم، في تصرف الفريق بعد الحصة التمرينية التي خاضها اليوم.

وأوضح المدرب الإسباني الذي يسير بالسيتي بثبات نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، أن الاثنين جاهزان، لقد تمرنا اليوم وغداً سنقرر.

ويحتاج السيتي الى ثماني نقاط من مبارياته الخمس المتبقية في الدوري الممتاز لإحراز اللقب للمرة الثالثة في غضون أربعة مواسم، فيما يحلم بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، لكن مهمته لن تكون سهلة في نصف النهائي ضد وصيف العام الماضي سان جيرمان الذي جرد بايرن ميونيخ الألماني من اللقب بإخراجه من ربع النهائي.

ويضع جوارديولا نصب عينيه هدف رفع كأس دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2011، حين توج به كمدرب لفريقه السابق برشلونة.

وفرض دي بروين الذي سجل 8 أهداف في 32 مباراة خاضها هذا الموسم، نفسه من الركائز الأساسية في السيتي منذ قدومه اليه عام 2015 من فولفسبورج الألماني، وقد توج منذ وصوله بسبعة ألقاب كبرى بقميص السيتي.

ووقع دي بروين في وقت سابق من الشهر الحالي عقداً جديداً يبقيه في السيتي حتى 2025.

وعودة دي بروين إلى السيتي خبر مرحب به بالتأكيد بالنسبة للمدرب الإسباني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيس، لأنه يعتمد عليه كثيراً الصيف المقبل في نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.