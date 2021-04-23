السيتي يضم «نيمار الجديد»

مراد المصري (دبي)

واصل مانشستر سيتي سياسته في تنمية المواهب الصاعدة، ودعم اللاعبين الشباب التي يسير عليها خلال السنوات الأخيرة، بعدما فضل ضم «الجوهرة البرازيلية» كايكي الملقب بـ «نيمار الجديد» بهدوء، بعيداً عن المزايدات مع الأندية الأوروبية على النرويجي إيرلانج هالاند.

وأعلن مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم توصله إلى اتفاق مع الجوهرة البرازيلية اللاعب الصاعد بقوة كايكي من فلومينينسي، على أن يكمل الموسم الحالي في البرازيل، حتى الصيف المقبل، حيث يرى السيتي في البرازيلي كايكي «17 عاماً» مهاجم له مستقبل واعد، وسيدفع 10 ملايين يورو، من أجل التعاقد معه، بالإضافة إلى 20%، في حال إعادة بيعه في المستقبل.

مانشستر سيتي أصبح مثالاً لدعم المواهب الشابة في إنجلترا وأوروبا، ويضم في صفوفه العديد من اللاعبين الشباب، منهم الإنجليزي فيل فودين، ونجح النادي منذ انتقال ملكيته إلى أبوظبي في تطوير، وإنشاء واحدة من أفضل الأكاديميات، لإعداد اللاعبين الصاعدين على مستوى إنجلترا وأوروبا.

يعتبر كايكي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية ويُلقب بـ «نيمار الجديد» بالنظر إلى مهاراته الفردية وإمكانياته التهديفية المميزة، وكايكي بدأ مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول في مارس الماضي، إلا إنه نجح في تسجيل هدفين خلال 9 مباريات، بعد أداء لافت يجعله قادراً على التألق مع مرور الوقت في رحلته الجديدة بالملاعب الأوروبية.