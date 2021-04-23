توتنهام يرفض المخاطرة بـ«كين»



لندن (رويترز)

قال رايان ميسون مدرب توتنهام هوتسبير المؤقت اليوم «الجمعة» إن المهاجم هاري كين لن يلعب نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم، إذا كانت هناك مخاطرة بتفاقم إصابته بالكاحل.

وأصيب كين خلال التعادل 2-2 مع إيفرتون، وغاب عن الفوز 2-1 على ساوثهامبتون في الدوري يوم الأربعاء، حين شارك جاريث بيل في الهجوم وسجل هدفاً.

ويلوح أول لقب لتوتنهام منذ 2008 في الأفق، رغم أن المنافس هو مانشستر سيتي، لكن فرص الفريق اللندني ستكون قوية إذا شارك هداف الدوري الممتاز، لكن ميسون أظهر شكوكاً.

وقال ميسون «29 عاماً» الذي تولى القيادة بعد إقالة جوزيه مورينيو يوم الاثنين «لم يتدرب مع الفريق اليوم، وسنحصل على معلومات أكثر غداً وسنرى إن كان يمكنه اللعب».

وأضاف «هاري محترف من الدرجة الأولى، ولن نخاطر نحن أو هاري بجسده، إذا لم يكن جاهزاً، وسنرى كيف تتطور حالته غداً ثم سنتخذ قرارنا».