الوحدة يجدد تفوقه على الريان ويعزز حظوظ التأهل في «الأبطال»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الوحدة تفوقه على الريان القطري، عندما تغلب عليه بهدف، اليوم «الجمعة»، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 7 نقاط، محتفظاً بـ«الوصافة»، بينما بقي الريان في المركز الأخير وله نقطة.

وأحرز عمر خريبين الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 71، ارتكبها فرانك كوم مدافع الريان مع فارس جمعة، لينال الإنذار الثاني، ومغادرة الملعب بالحمراء، ليكمل فريقه المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد زميله أحمد السيد في الثواني الأخيرة لأحداث الشوط الأول.

والفوز هو السابع للوحدة علي الريان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أسيا مقابل فوز وحيد للأخير في المواجهات الثماني التي جمعتهما في نسخ «2007 و2017 و2019 و2021».

وبهذا الانتصار يعزز «أصحاب السعادة» حظوظه القوية في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث تجمعه مواجهة قوية يوم الاثنين المقبل مع بيروزي الإيراني المتصدر.

يذكر أن اللقاء شهد ظهور محمد برغش للمرة الأولى في مباريات المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة التي غادر بها أبوظبي مع البعثة إلى الهند، وأجل الهولندي تين كات مدرب الفريق مشاركة ثنائي الخبرة إسماعيل مطر وعمر خريبين إلى الشوط الثاني، وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع منه طرد إسماعيل مطر نجم الوحدة، إثر خطأ مع دامي تراوري.