احتدام المنافسة مع ختام الجولة الثالثة لدوري نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس نائب صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، التي استضافتها صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية مساء الخميس بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة إضافة إلى مجموعة من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة. وأسفرت النتائج في فئة الناشئين تحت 16 عاماً عن فوز لاعبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول بـ 5770 نقطة، بينما سجل لاعبو الوحدة 4610 نقاط في المركز الثاني، وحصد لاعبو العين 4410 نقاط في المركز الثالث. وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً تمكن لاعبو العين من تسجيل 7280 نقطة وضعتهم في الصدارة بينما سجل لاعبو بني ياس 4230 نقطة أمنت لهم المركز الثاني، وحل لاعبو الوحدة في المركز الثالث بـ 3700 نقطة. وعلى صعيد فئة الكبار سجل لاعبو الوحدة 5120 نقطة في المركز الأول، بينما حقق لاعبو العين 3850 نقطة ليحصلوا على المركز الثاني، وحل لاعبو بني ياس في المركز الثالث بتسجيلهم 2760 نقطة. وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية والأكاديميات، مثنيا على حرص الأندية على ترجمة رؤية الاتحاد حول الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتأسيس قاعدة صلبة للمواهب. وأكد أن المستوى الفني الكبير الذي باتت تتمتع به بطولات الاتحاد تجلى واقعاً ملموساً من خلال الأداء الفني الرفيع الذي قدمه الأبطال على البساط. وتابع: أن دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو أصبح بمكانة أهم البطولات الإقليمية والعالمية، ويواصل استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين، وهو ما يعكس إصرار وعزيمة مختلف اللاعبين والأندية على خوض المنافسة والتحدي، وخاصة تلك التي تتنافس على المراكز الأولى عقب الجولتين السابقتين من البطولة. وأوضح البطران أن الدوري وما تضمنه من مستوى فني كبير أفرز عدداً لا يستهان به من المواهب وهو أمر يصب في صالح المنتخب الوطني وتوسيع الخيارات أمام جهازه الفني بخصوص اختيار اللاعبين لتمثل الدولة مستقبلاً.