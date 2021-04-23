174 شوطا في مهرجان الوثبة لأبناء القبائل للهجن

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ينطلق غدا مهرجان الوثبة لأبناء القبائل، في ميدان الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، وتتواصل فعالياته على مدار 11 يوماً، حيث يختتم في الرابع من مايو المقبل. وأنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، التحضيرات النهائية للمهرجان بختام عملية تسجيل المطايا المشاركة عبر برنامج المركاض الذكي. ويشهد المهرجان إقامة 174 شوطاً خلال أيامه الـ11، وتقام جميع الأشواط في فترة واحدة مسائية، منها 159 شوطاً لفئات الهجن المتعارف عليها، و15 شوطاً ضمن السباق التراثي الذي استحدثته اللجنة المنظمة خلال الموسم الحالي لسباقات الهجن للحفاظ على الهوية التراثية، كما خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 18 رمزاً على مدار أيام المهرجان للفائزين بالأشواط الرئيسة في منافسات هجن القبائل. وتفتتح المنافسات مساء اليوم بسن الحقايق، وتقام عبر 50 شوطاً على مدار اليومين الأول والثاني، إذ يقام خلال اليوم الأول 30 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 100 ألف درهم، بينما تجري نجائب الأصائل على مدار 20 شوطاً في اليوم الثاني، تتنافس خلالها المطايا في أول شوطين على رمزين، كأس وبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 500 ألف و400 ألف درهم على الترتيب.ويشهد اليومان الثالث والرابع إقامة تحديات سن اللقايا من خلال 40 شوطاً، إذ يقام في اليوم الثالث 25 شوطاً، و15 شوطاً في اليوم الرابع، وخصصت اللجنة 4 رموز لسن اللقايا للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات في الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى، إلى جانب الجوائز المالية للفائزين باللقب في أشواط الرموز. وتنتقل المنافسات في اليومين الخامس والسادس لسن الإيذاع لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي عبر 25 شوطاً، منها 4 رموز في اليوم السادس الذي تقام خلاله 10 أشواط. ويقام السباق التراثي في اليوم السابع للمهرجان عبر 15 شوطاً، حيث خصصت اللجنة الأشواط من الأول وحتى العاشر للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة، والأشواط من الـ 11 وحتى الـ 15 للفئة العمرية من 16 إلى 20 سنة، إذ يحصل الفائز بلقب الشوط خلال منافسات السباق التراثي على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم.ويشهد اليومان الثامن والتاسع، ويوافقان 1 و2 مايو المقبل، منافسات الثنايا لأبناء القبائل، والتي تقام على مدار 22 شوطاً، منها 14 شوطاً في اليوم الثامن، و8 أشواط في اليوم التاسع، تتنافس خلالها المطايا على 4 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، ويشهد اليوم العاشر من المهرجان تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول عبر 14 شوطاً. ويختتم المهرجان يوم 4 مايو المقبل بـ 8 أشواط للحول والزمول تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق، حيث خصصت اللجنة الشوط الأول للحول المفتوح وجائزته سيف، إلى جانب 3 ملايين درهم، فيما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح، وجائزته بندقية و2 مليون درهم، أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على سيف الحول المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما تتنافس المطايا على بندقية الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات وجائزته المالية البالغة نصف مليون درهم.