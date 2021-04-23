فليك يدين «حملة العداء» ضد «مدير البافاري»

ميونيخ (أ ف ب)

أدان مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم هانزي فليك، الحملة العدائية ضد المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالح حميدزيتش على خلفية الجدل الواقع بينهما.

وقال فليك الذي يرفض بشدة الحملة التي تعرض لها حميدزيتش وعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم تجاوز الحدود، إنه أمر محظور، صحيح إنه لدينا وجهات نظر مختلفة، ولكن ذلك لم يمنعنا من تقدير بعضنا بعضاً شخصياً، أعرف زوجته، ولديه عائلة جميلة، وعلى الرغم من كل ما جعلنا نختلف في الأسابيع الماضية، «هذه الحملات» وهي أمور لا أوافق عليها أبداً.

وكان المدرب الألماني دخل بخلاف مع البوسني حول سياسة التعاقد مع لاعبين جدد، قبل أن يعلن الأسبوع الماضي رغبته في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل انتهاء عقده في عام 2023.

ويتحضر فليك للفوز مع «عملاق بافاريا» بلقب جديد في «البوندسليجا» سيكون التاسع توالياً في حال فاز على أرض ماينز غداً ـ«السبت» ضمن منافسات «المرحلة 31».

ويتصدر البايرن ترتيب الفرق برصيد 71 نقطة، مبتعداً بفارق 10 نقاط عن وصيفه لايبزيغ قبل 4 مراحل من النهاية.

وأطلقت الجماهير الداعمة لفليك، عريضة تطالب بإقالة المدير الرياضي، ترافقت مع حملات تشهير وشتائم بحق حميدزيتش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة البايرن أعربت عن استيائها من الخطوة التي قام بها فليك بالإعلان عن رحيله في نهاية الموسم.

ومن المؤكد أن البايرن كان بغنى عن هذا الجدل الذي يتزامن مع تنازل الفريق عن لقب دوري أبطال أوروبا بخروجه من ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ومع دخول الدوري المحلي سباق الأمتار الأخيرة.

وبعدما قاد البايرن إلى الفوز بكل شيء ممكن خلال 18 شهراً، أعلن فليك السبت بعد الفوز على فولفسبورج 3-2 في الدوري المحلي، عن رغبته في الرحيل، مع الحديث عن التوجه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الوطني بعد كأس أوروبا الصيف المقبل.

واتخذ المدرب البالغ 56 عاماً قراره أن يترك المنصب بعد أربعة أيام من فقدان لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبعدما تصدرت خلافاته مع حميدزيتش العناوين لأسابيع بسبب سياسة الانتقالات وقرار الإدارة بعدم التجديد للمدافع جيروم بواتنج بشكل خاص.