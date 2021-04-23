«اليويفا» يستبعد بلباو ودبلن من « يورو 2020»

لوزان (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، استبعاد مدينتي بلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية من استضافة مباريات كأس أوروبا 2020، على خلفية عدم تقديم ضمانات لحضور الجماهير، واعتماد إشبيلية بدلاً من مدينة إقليم الباسك وتقاسم لندن وسان بطرسبورج المباريات المقررة سابقاً في دبلن.

وتأجلت نهائيات كأس أوروبا 2020 للصيف المقبل من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن تقام في 11 مدينة مختلفة في 11 دولة.

كما تم تأكيد استقبال ميونيخ للمباريات، من بينها القمة بين ألمانيا وفرنسا في 15 يونيو، في حين زالت الشكوك بشأن كل من باكو، روما، بوخارست، جلاسكو، كوبنهاغن، بودابست وأمستردام.