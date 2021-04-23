«المبارزة».. حلم الأولمبياد يبدأ من أوزبكستان

علي معالي (الشارقة)

يشارك منتخب المبارزة في بطولة آسيا التي تقام في أوزبكستان، ابتداءً من الغد «السبت»، وتستمر حتى 26 أبريل الجاري والمؤهلة إلى «أولمبياد طوكيو».

وتضم البعثة 6 لاعبين هم حمد الجلاف من «بني ياس» ولطيفة الحوسني «مؤسسة الشارقة للمرأة» في سلاح الفلوريه، ومحمد المازمي «الشارقة»، وزينب الحوسني «مؤسسة الشارقة للمرأة» في سلاح الابيبه، وعبدالله السلامي «الشارقة»، وشما الشحي «الفجيرة» في سلاح السابر، ومعهم الجهاز الفني المكون من أسامة عادل وأحمد موسي وشادي رمضان.

وقالت لطيفة الحوسني: أمارس اللعبة منذ 2014 بين جدران نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومتخصصة في سلاح الفلوريه، وهدفي الدائم المساهمة في رفع على بلادي في المحافل الخارجية وتشريف اسم النادي الذي أنتمي إليه في كل البطولات، وطموحي كبير في البطولة التي تقام في أوزبكستان، وهي خطوة مهمة في مشوار الأولمبياد، واللاعب الأولمبي يحتاج إلى المزيد من البطولات والاحتكاك الخارجي، ولدينا تدريبات بقيادة جهاز فني على أعلى مستوى.

وعن طموحاتها قالت زينب الحوسني: هدفي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، ولذلك أسعى لتنفيذ المطلوب في التدريبات، سواء في النادي أو المنتخب، وهناك تطور كبير وملحوظ في مستوى اللعبة.

من جانبها، أبدت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة سعادتها بتواجد «الثنائي الحوسني» في المنتخب، وطموحاتنا كبيرة في ظل الاهتمام الكبير، هذا دليل على التعاون بين المؤسسة واتحاد المبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على ما نقوم به معاً، من أجل تطوير مستوى اللاعبات، واكتشاف العديد من المواهب، والمشاركة بالتصفيات الآسيوية في أوزبكستان خطوة على طريق حلم المشاركة في الأولمبياد.