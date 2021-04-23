«الآسيوي» يتفهم انسحاب النصر والسيب

كوالالمبور (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن اللجنة الفرعية لجائحة «كوفيد-19» التابعة له، أخذت علماً بقرار الاتحاد العُماني للعبة بسحب ممثليه النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وأطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هناك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة «كوفيد-19» في عُمان، مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

وبالتالي، فقد قررت اللجنة عدم وضع بديل لنادي النصر في المجموعة الأولى، وبحيث باتت تضم ثلاثة أندية، هي الحد البحريني والوحدة السوري وبطل نسخة عام 2019 العهد اللبناني.

كما قررت اللجة إلغاء مباراة الدوري التمهيدي بين الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي، التي كانت مقررة يوم 27 أبريل، وتأهل الفريقين مباشرة للعب في المجموعة الثالثة مع الأمعري والكويت الكويتي