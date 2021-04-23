225 مباراة «كابوس الجديد» في «الأبطال»!

مراد المصري (دبي)

وسط ضجة الأحداث التي رافقت مشروع دوري السوبر الأوروبي، جاء إطلاق النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا الذي يتم تطبيقه عام 2024، ليحمل في طياته كابوساً جديداً يهدد اللاعبين، في ظل العدد الكبير للمباريات الذي يتضاعف من 125 إلى 225 مباراة في الموسم الواحد.

ووجه الألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي نداءً للفت الانتباه حول النظام الجديد، واصفاً إياه الأقل شراً مقارنة بدوري السوبر الأوروبي.

ويرى جوندوجان أن النظام الحالي لدوري أبطال أوروبا هو المناسب أكثر، سواء للاعبين أو الجماهير والأكثر جاذبية، ويعمل جيداً للغاية على مستوى العالم، كما حذر من طول فترة منافسات النظام الجديد لدوري الأبطال، وعدد المباريات الذي يتضاعف في الموسم.

سبق أن دشن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة هجوماً لاذعاً أيضاً ضد الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، ورابطة الدوري الإسباني، وقال إن هناك حاجة لإجراء تعديلات تتعلق بخوض مباريات أقل.

وبحسب النظام الجديد يرتفع عدد المباريات التي يخوضها كل فريق إلى 10 على الأقل في المرحلة الأولى، بدلاً من 6 مباريات في دور المجموعات بالنظام الحالي، إلى جانب عدد إضافي من المباريات عند إكمال مشواره. ويزيد العدد في النظام الجديد إلى 36 فريقاً، وسيتم إلغاء نظام دور المجموعات، وتقام البطولة من دورٍ واحد، ويتأهل أول ثمانية إلى الدور التالي، بينما يخوض البقية من التاسع وحتى الرابع والعشرين مباريات إقصائية لإكمال فرق دور الـ16.