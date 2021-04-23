شباب الأهلي يطارد «بصيص الأمل» أمام آجمك

منير رحومة (دبي)

يخوض شباب الأهلي مباراته أمام آجمك الأوزبكي، غداً «السبت»، في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا، بشعار الفوز أو الوداع المبكر، وذلك بعد النتائج المخيبة التي حققها في الجولات الماضية، بخسارة مباراتين، والتعادل في واحدة، ما جعله يتذيل المجموعة الأولى بنقطة واحدة، وإضاعة أي نقطة أخرى تعني الخروج من سباق المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، خاصة أن الهلال السعودي يتصدر المجموعة بسبع نقاط، بينما يملك آجمك واستقلال طاجيكستان أربع نقاط لكل منهما.

ويسعى «الفرسان» للتمسك بـ «بصيص الأمل»، خاصة أنه يملك لاعبين أصحاب خبرة، يملكون التجربة الكافية لتصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية، وبالتالي النسج على منوال بقية ممثلي الكرة الإماراتية الشارقة والوحدة في البطولة القارية.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة شباب الأهلي بعض التعديلات، سواء في الهجوم أو الدفاع، بهدف ضخ دماء جديدة، وإيجاد الحلول المناسبة لتسجيل الأهداف، وإنهاء الأداء السلبي الذي رافق الفريق في الجولات الثلاث الأولى في دور المجموعات.