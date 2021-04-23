بايرن ميونيخ.. «دقات الثلاثين»!

برلين (أ ف ب)

سيكون بايرن ميونيخ على موعد مع التتويج بلقبه التاسع توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على ماينز غداً «السبت» في المرحلة الحادية والثلاثين.

ويتصدر الفريق البافاري الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه المباشر لايبزج، ويحتاج الى الفوز على مضيفه ليضمن اللقب قبل ثلاث مراحل على نهاية دوري «البوندسليجا».

ويأمل لاعبو بايرن ميونيخ في إحراز اللقب الثلاثين في تاريخ دوري «البوندسليجا» الذي انطلق عام 1963 ليودّعوا مدربهم الناجح هانزي فليك بأفضل طريقة ممكنة بعد أن أعلن رغبته في ترك الفريق في نهاية الموسم الحالي، بعد تباين في وجهات النظر بينه وبين المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش.

وفاجأ فليك إدارة النادي بإعلانه نبأ رحيله من دون التنسيق معها بقوله «إنه قراري الذي اتخذته بعد تفكير عميق، شرحتُ الأسباب داخلياً مع المعنيين وستبقى مسألة داخلية في الوقت الراهن».

وكان فليك استلم منصبه في نوفمبر 2019 خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش عندما كان الفريق يحتل المركز الخامس قبل أن يقوده الى اللقب المحلي في الموسم ذاته، وإلى سداسية نادرة بفوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الألمانية والكأس السوبر الأوروبية والكأس المحلية.

ويعود إلى صفوف بايرن ميونيخ هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن المباريات الست الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات بداعي إصابته في أربطة الركبة وأبرزها ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أخرجه في ربع نهائي المسابقة القارية بفارق الأهداف «3-3» ليفقده اللقب.

ويحتاح ليفاندوفسكي إلى 5 أهداف في المراحل الأربع الأخيرة، ليعادل رقم أسطورة النادي البافاري «المدفعجي» جيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً في موسم واحد في الدوري المحلي وتحديداً 1971-1972.

وقال ليفاندوفسكي الذي توقف عداد أهدافه عند 35 لدى إصابته «لا أدري ما إذا كنت سأبلغ هذا الهدف «تحطيم الرقم»، لكن آمل عندما أعود إلى أرضية الملعب أن أكون قد استعدت مستواي السابق من الدقيقة الأولى وتسجيل الأهداف».

وقد ينضم الى تشكيلة الفريق أيضاً المهاجم سيرج جنابري الذي تعافى من إصابته بكوفيد-19 وعاود التمارين في الأيام الأخيرة.

وكان ماينز فاز في أربع من مبارياته الست الأخيرة ليقترب من منطقة الأمان، لكنه لم يفز على البايرن منذ خمس سنوات.

-في المقابل، يخوض بوروسيا دورتموند الخامس مباراة مصيرية ضد مضيفه فولفسبورج الثالث الذي يتقدم عليه بفارق 5 نقاط، واستعاد فريق مدينة الرور الصناعية توازنه في الأسابيع الأخيرة، لكنه لا يزال بعيدا بفارق 4 نقاط عن آينتراخت فرانكفورت الرابع صاحب المركز الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، والذي سيحل ضيفاً على باير ليفركوزن في مباراة قوية.

ويعتبر التأهل الى دوري الأبطال في غاية الأهمية بالنسبة الى دورتموند لأن خلاف ذلك سيجعله مضطراً للتخلي عن أبرز نجومه، وعلى رأسهم النرويجي ايرلينج هالاند والإنجليزي جايدون سانشو.

وسيغيب عن دورتموند قطب دفاعه ماتس هوملز الذي تلقى بطاقته الصفراء الخامسة هذا الموسم، في المقابل، سيخوض سانشو مباراته الرقم 100 في صفوفه منذ انتقاله قادما من مانشستر سيتي عام 2017.

وعانى سانشو «21 عاماً» الذي يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد معه، هذا الموسم من الإصابات، فلم يتمكن من الاقتراب من الأهداف 17 التي سجلها في الدوري الموسم الماضي و16 تمريرة حاسمة.

في المقابل، يعوّل فرانكفورت الذي خسر آخر أربع مباريات من أصل 6 ضد ليفركوزن على هدافه البرتغالي أندري سيلفا صاحب 24 هدفا هذا الموسم.

وعلق مدرب فرانكفورت ادي هيوتر الذي سينتقل للإشراف على تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ الموسم المقبل «الآن مرحلة تجميع النقاط، دورتموند يعاني ضغوطاً أكثر منا».

وفي المباريات الأخرى، يلتقي أوجسبورج مع كولن، أونيون برلين مع فيردر بريمن، فرايبورج مع هوفنهايم، لايبزج مع شتوتجارت، بوروسيا مونشنجلادباخ مع أرمينيا بيليفيلد.