إبراهيموفيتش «الملحمة مستمرة»

ميلانو (د ب أ)

مدد ميلان الإيطالي تعاقده مع المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لمدة عام، ونشر النادي بياناً قصيراً عبر موقعه الإلكتروني ذكر فيه «بعد أن سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع ميلان، سيواصل المهاجم السويدي ارتداء قميص الفرق الأحمر والأسود في الموسم المقبل».

ولعب إبراهيموفيتش، الذي يكمل عامه الـ40 في أكتوبر المقبل، لميلان في الفترة من 2010 إلى 2012 وعاد للفريق مرة أخرى مطلع العام الماضي، وسجل إبراهيموفيتش 15 هدفاً في الموسم الحالي، حيث يحتل ميلان المركز الثاني خلف الإنتر.

ونشر إبراهيموفيتش، الذي عاد للمنتخب السويدي مرة أخرى، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كتب فيها «الملحمة مستمرة».