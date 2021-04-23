قرعة «آسيوية اليد» الأول من مايو بجدة

رضا سليم (دبي)

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الأول من مايو المقبل لإجراء قرعة البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، لتقام بالفترة من 12 إلى 21 يونيو المقبل في ضيافة نادي الوحدة السعودي بمدينة جدة، وستجرى القرعة بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية. ويشارك في البطولة التي تعد مؤهلة إلى بطولة العالم للأندية 12 نادياً يتقدمهم الشارقة ممثل كرة اليد الإماراتية والوحدة ومضر من السعودية والعربي والدحيل من قطر والكويت والسالمية من الكويت، والنجمة البحريني، والقطن اليمني، وأوزبكستان الأوزبكي، وكيرمان، وشاهد كرزون من إيران. وتعد هذه البطولة هي الأولى في أجندة الاتحاد الآسيوي للعام الحالي، بعد قرار إلغاء بطولتي الشباب والناشئين، عقب قرار الاتحاد الدولي للعبة بإلغاء بطولتي العالم للناشئين والشباب خاصة أن البطولات الآسيوية كافة تعد تأهيلية إلى بطولات العالم. وأكد صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي والذي سيشرف على قرعة البطولة أن وفد الاتحاد سيزور الملاعب والمنشآت والفنادق التي تستضيف الحدث وسيكون هناك نظام للقرعة في توزيع الفرق على 4 مجموعات طبقا لتصنيف الفرق بحيث يكون حامل اللقب والوصيف على رأس المجموعات، ويتأهل الأول والثاني للدور الثاني. ونفى عاشور أن يكون هناك نية لإلغاء البطولة أو تأجيلها وقال:" التجربة في بطولة العالم للرجال بمصر كانت نموذجاً يحتذى به، خاصة في نظام الفقاعة الطبية وهو ما سيتم تطبيقه في البطولة الآسيوية، والحقيقة أن مصر نجحت بامتياز في استضافة الحدث ومن الصعب أن تستضيفه أية دولة أوروبية بهذا الشكل من الاهتمام والتنظيم من كافة النواحي لدرجة أن الفنادق كانت مخصصة بالكامل للمنتخبات دون وجود أشخاص آخرين وعدم خروج أو دخول أي شخص من الفقاعة. وأوضح أن تحديد أطقم الحكام الذين سيديرون مباريات البطولة لن يتم تحديدهم الآن وسيكون ذلك بعد انتهاء القرعة، وسنحتاج إلى أطقم من بين 9 إلى 11 وسيكون من بينهم أطقم محايدة ليس لها أندية تلعب في البطولة، ولكن جميع الحكام من قارة آسيا.