نهائي كأس ألمانيا «مغلق»



برلين (د ب أ)

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقررة يوم 13 مايو من دون جمهور.

ونشر الاتحاد الألماني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكر خلالها أن الملعب الأولمبي سيبقى مغلقاً أمام الجماهير بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الألماني «بسبب اللوائح المعمول بها حالياً في برلين، لا يمكن تقديم طلب لاستقبال الجماهير حتى 9 مايو المقبل».

وكان رئيس ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير وقع، على قانون الحماية من العدوى بعد تعديله وإضافة «مكابح الطوارئ»، ليعطي الحكومة الفيدرالية صلاحيات إضافية لمعالجة عدد الإصابات المتزايد بفيروس كورونا، حيث دخلت البلاد الموجة الثالثة من العدوى، وتقام جميع مباريات كرة القدم في ألمانيا من دون جمهور منذ الخريف.