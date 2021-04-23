العروبة.. التتويج بـ «درع الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يسدل الستار، غداً «السبت»، على دوري الدرجة الأولى موسم 2020-2021، بإقامة 5 مباريات أهمها لقاء العروبة والبطائح الذي يشهد تتويج العروبة بالدرع باستاد خليفة بن زايد في مربح، بعد نقل المباراة إليه بموافقة البطائح. والاحتفال أيضاً بصعود «الصقور» إلى «المحترفين» في نهاية مباراة الإمارات ومصفوت التي تقام بملعب الإمارات بعد موافقة مصفوت.

وفي اللقاءات الثلاثة الأخرى، يلتقي دبا الفجيرة مع العربي، والذيد مع الحمرية، ومسافي مع دبا الحصن.

وتتجه الأنظار إلى ستاد خليفة بن زايد، حيث الموعد مع تتويج العروبة بطلاً لدوري «الهواة»، وذلك للمرة الأولى من دون جمهور في تاريخ البطولة، وبحضور قيادات اتحاد الكرة والناديين.