سكينر: الاحتجاج «مكفول» في الأولمبياد!

لندن (رويتر)

قال البريطاني كالوم سكينر الفائز بميدالية ذهبية أولمبية في منافسات الدراجات، إن اللجنة الأولمبية الدولية لن تتمكن من منع الرياضيين من الاحتجاج، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية.

وتحظر المادة 50 من اللوائح الأولمبية أي نوع من «الاحتجاج أو الدعاية السياسية أو الدينية أو العرقية» في مقار وأماكن الألعاب الأولمبية.

وفي يوم الأربعاء الماضي خلصت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنه يتعين الاستمرار في تطبيق هذه المادة، بعد مشاورات بدأت في يونيو 2020 وشارك فيها أكثر من 3500 رياضي.

وقالت كريستي كوفنتري رئيسة لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، والتي أشرفت على عملية مراجعة المادة 50، إن معظم الرياضيين الذين شملتهم المشاورات عبروا عن دعمهم لهذه المادة.

وقال سكينر الفائز بذهبية سباق السرعة للفرق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لصحيفة تايمز البريطانية إن اللجنة الأولمبية الدولية على ما يبدو «مصممة على التحكم في موقف لا يمكنها السيطرة عليه»، وإذا أراد رياضي الانحناء على الركبة فإنه سيفعل ذلك».

وأضاف سكينر الذي اعتزل في 2019 إن دعم المساواة لا يعتبر عملاً سياسياً،

وسكينر حالياً عضو في مجموعة الرياضيين العالميين التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في أوساط الرياضة العالمية.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة من العام الماضي في 23 يوليو تموز المقبل في طوكيو.