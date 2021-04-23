ليفاندوفسكي: 5 سنوات أخرى داخل «المستطيل» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي رغبته الشديدة في الاستمرار بالملاعب لخمس سنوات مقبلة على الأقل، ويرتبط «ليفا» مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني بعقد، ينتهي في صيف 2023، ولكنه أكد قدرته على الاستمرار إلى ما هو أبعد من ذلك، رغم بلوغه 32 عاماً، مشيراً إلى أنه يرى نفسه في الملاعب وهو في السابعة والثلاثين.

ويعتبر «ليفا» أحد أفضل هدافي العالم، ولا تظهر عليه أية بوادر تشير إلى أفول نجمه، رغم الإصابة الأخيرة التي أبعدته 6 مباريات عن فريقه، وحرمته من المشاركة في مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والتي خسر فريقه مجموعهما لمصلحة باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لمجلة «كيو جي» الإنجليزية المتخصصة: أنا لا أفكر فيما يمكن أن يحدث خلال السنوات الثلاث أوالأربع المقبلة، ولكن أريد أن أواصل اللعب 5 سنوات مقبلة على الأقل.

وأشار «ليفا» إلى أنه يرفض التكهن بمستقبله من الآن، ولا يريد تقديم وعود تتعلق بهذا المستقبل، خاصة بعد أن وصل عدد أهدافه مع البايرن إلى 288 هدفاً في 325 مباراة.

وقال ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم 2020: الآن أنا في ميونيخ، وألعب مع أفضل فريق في العالم، وأتسلى مع زملائي، وأشعر براحة تامة هنا، وأريد اللعب على أعلى مستوى احترافي لأطول فترة ممكنة، وعقدي مع «البافاري» ما زال به عامين، ولهذا لا أجد مبرراً أو ضرورة للتفكير في تجديده الآن.

«ليفا» استأنف التدريبيات الجماعية مع فريقه، بعد شفائه التام من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك في مباراة فريقه أمام ماينز في «الجولة 31» للدوري الألماني «البوندسليجا».

ويقترب بايرن ميونيخ بشدة من أحراز اللقب التاسع على التوالي، حيث يتفوق بفارق 10 نقاط على منافسه الأول ريد بول لايبزج، صاحب المركز الثاني في الترتيب.