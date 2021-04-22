مايسون يدعو لشفاء كين

لندن (أ ف ب)

أعرب رايان مايسون المدرب المؤقت لنادي توتنهام الإنجليزي، عن أمله في أن يتعافى المهاجم هاري كين الذي يعاني إصابة بالكاحل، في الوقت المناسب لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل.

وتعرض كين هداف الفريق لإصابة في كاحله خلال مباراة فريقه ضد إيفرتون في نهاية الأسبوع الماضي، آخر مباراة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو قبل إقالته، وغاب عن المباراة التي فاز فيها توتنهام بشكل مثير الأربعاء على ساوثهامبتون 2-1.

وأصبح مايسون أصغر مدرب يشرف على تدريب أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقته موسم 1992-93، بعمر 29 عاماً و312 يوماً، علماً أنه كان لاعباً سابقاً في «السبيرز»، إلا أن إصابة بالغة في رأسه عندما كان يدافع عن ألوان ستوك سيتي اضطرته الى الاعتزال في سن مبكرة. وكان الإسباني خواندي راموس آخر مدربي توتنهام الذين يحققون الألقاب في كأس الرابطة عام 2008.