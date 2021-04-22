تحدي قفز الحواجز في ضيافة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف نادي الشارقة للفروسية، مساء اليوم، تحدي قفز الحواجز الثاني الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ويجمع اللقاء بين فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات في أمسية من المنافسات الرمضانية تتألف من ثلاثة أشواط جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، وتقام فعالياتها عند الساعة الثالثة والنصف عصراً بشوط للفرسان من فئة المبتدئين والأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات، على حواجز يبلغ ارتفاعها 105 ـ 110 سم، وفي الثامنة مساء تنطلق فعاليات الشوط الثاني، مفتوح المشاركة على حاجز 135 سم، يليه شوط مفتوح على حواجز يبلغ ارتفاعها 120 سم، وبه تختتم فعاليات الأمسية الرمضانية الثانية، والتي كان قد شهد ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي فعاليات الأولى منها، وشارك فيها أكثر من 130 فارساً وفارسة من مختلف الفئات، وبهما معاً يستكمل فرسان القفز جاهزية خيولهم لخوض منافسات نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز 2021 الأسبوع القادم على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة.