خورفكان يكسب اتحاد كلباء ودياًً

فيصل النقبي (كلباء)

فاز خورفكان على اتحاد كلباء بهدفين، على استاد كلباء، وسجلهما البرازيلي باولينو، والمهاجم المواطن الشاب خلفان النوبي، وخرج الفريقان بمكاسب جيدة من المباراة، خاصة «النسور» الذي اطمأن على البرازيلي آندي بديل مواطنه لوبيز، الذي يغيب عن الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة لدوري الخليج العربي، كما وقف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان على مستوى البدلاء الذين يعتمد عليهم في المباريات المقبلة.

وفي المقابل، أظهرت النتيجة وجود مشكلة هجومية في «النمور» يعمل الجهاز الفني بقيادة داسيلفا على علاجها قبل استئناف الدوري.