شباب الأهلي «خامس» أبطال دوري تحت 21

معتصم عبدالله (دبي)

حسم شباب الأهلي لقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، قبل جولة على ختام المنافسة، بفوزه على مضيفه الوصل 2-1 في الجولة 25، لينجح في حسم اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه العين «الوصيف»، والذي تعثر بالتعادل 2-2 أمام ضيفه الجزيرة ضمن الجولة ذاتها. وأضحى «الفرسان» البطل الخامس في تاريخ دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، لينضم إلى قائمة الأبطال بجانب فرق العين صاحب الرقم القياسي في التتويج بـ 8 ألقاب آخرها 2018- 2019، والشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018. وانتظر شباب الأهلي حتى الشوط الثاني، لينجح في تسجيل هدفين أمام الوصل، عن طريق محمد المدني في الدقيقتين 63 و67، قبل أن يسجل الوصل هدف تذليل الفارق من ضربة جزاء للبديل شهاب لشكري في الدقيقة 89، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 55 نقطة، ليحسم اللقب قبل مباراته في الجولة الأخيرة أمام ضيفه النصر. في المقابل، تعثر العين بالتعادل أمام ضيفه الجزيرة 2-2، وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بأسبقية التقدم بهدفي الصربي أندريا رادوفانوفيتش في الدقيقة 23، ومحمد عوض الله في الدقيقة 33، وقلص حسن خالد الفارق للجزيرة بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 67، قبل أن يسجل على المعمري هدف التعادل في الدقيقة 83، ورفع العين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، مقابل 32 نقطة للجزيرة التاسع. وشهدت بقية مواجهات الجولة، خسارة الشارقة «الثالث» أمام عجمان 1-2، وتعادل اتحاد كلباء «الرابع» مع حتا 1-1، وتفوق النصر على الوحدة «الخامس» بنتيجة 1-0، فيما تفوق بني ياس على الظفرة 7-1، والفجيرة على خورفكان 2-1. وأعادت رابطة المحترفين جدولة روزنامة مباريات دوري تحت الـ 21 عاماً لاستغلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، نظراً لمشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا من 14 وحتى 30 أبريل، حيث تقام جولة الختام يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري.