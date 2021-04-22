إيرادات «البريميرليج» تتراجع 9%



لندن (أ ف ب)

تراجعت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنسبة تسعة في المئة في السنة المالية لموسم 2019-2020 جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتظهر الأرقام التي تشمل الفترة حتى يوليو 2020 لمحة عن الضرر الاقتصادي الذي عانت منه كرة القدم بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وبلغ إجمالي إيرادات الدوري الممتاز ملياري و900 مليون جنيه إسترليني «أربعة مليارات دولار» مقارنة بـ3,3 مليار لعام 2019، وأسهمت العائدات من حقوق البث التلفزيوني الدولية بـ1,35 مليار جنيه، مقارنة بـ1,4 مليار لعام 2019.

وأشار التقرير الاستراتيجي للدوري الممتاز إلى أن معدل الإيرادات انخفض بنسبة تسعة في المئة، ويعود ذلك «بحد كبير إلى المستحقات التي تم دفعها للقنوات الناقلة بعد تعليق المنافسات خلال الموسم» بسبب الوباء.

وتوقفت المنافسات بين مارس ويونيو 2020 قبل أن تُستأنف خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وساهم الدوري الإنجليزي، خلال ديسمبر 2020، بحزمة مالية لدعم أندية الدوري لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الحسابات عن مدفوعات من منح حكومية بقمية 3,3 مليون جنيه، في وقت أكد الدوري عدم «الاستغناء عن أي موظف»، أو حصوله على أي «دعم حكومي اختياري» آخر لمواجهة الوباء.