نافارو تقهر السرطان بـ «الرسائل الدافئة»

برلين (د ب أ)

أعلنت نجمة التنس الإسبانية كارلا سواريز نافارو، أنها تغلبت على سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين)، مشيرة إلى أنها تستعد الآن لاستئناف مسيرتها باللعبة البيضاء، وكشفت المصنفة السادسة عالمياً سابقاً في سبتمبر الماضي أنها ستخضع للعلاج الكيميائي لستة أشهر، بعد تشخيص إصابتها بهذا النوع النادر من السرطان.

وتعهدت سواريز نافارو «32 عاماً» بإظهار الإيجابية في مواجهة الشدائد في ذلك الوقت، لتعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تعافت من المرض.

وقالت سواريز نافارو «خطوة أخرى للأمام، اليوم أنهيت علاجي وتغلبت على سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، شكراً للجميع على رسائلكم الدافئة، كل كلمة دعم أعطتني القوة، خلال الأشهر القليلة الماضية».

وأضافت اللاعبة الإسبانية «كل امتناني لمتخصصي الرعاية الصحية الذين يعتنون بنا كل يوم، لقد شفيت»!.

أشارت كارلا سواريز نافارو قبل عامين أن موسم 2020 سيكون الأخير لها في منافسات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

رغم ذلك، ذكرت رابطة اللاعبات المحترفات أن سواريز نافارو قررت التخلي عن هذه الخطة، وستعود إلى للمنافسات الرياضية، مؤكدة مشاركتها في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، التي تبدأ في 30 مايو القادم في العاصمة الفرنسية باريس.