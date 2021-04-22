لابورتا: نريد «دوري السوبر» غير «المغلق»!



برشلونة (رويترز)

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة: إن هناك حاجة لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، لكنه أكد معارضته لإقامة مسابقة مغلقة، ويريد الإبقاء على حوار مفتوح مع الاتحاد الأوروبي «اليويفا».

وكان برشلونة ضمن 12 نادياً أطلقوا دوري السوبر الانفصالي يوم الأحد الماضي، ولم يعلن حتى الآن انسحابه من المسابقة المقترحة، رغم انسحاب كل الأندية الانجليزية الستة المشاركة، وكذلك أتلتيكو مدريد والإنتر.

وانتخب لابورتا رئيسا لبرشلونة في مارس للمرة الثانية، وكان سلفه جوسيب ماريا بارتوميو كشف في أكتوبر أن برشلونة بصدد المشاركة في دوري السوبر، ليصبح أول شخصية بارزة تتحدث علنا عن المشروع.

وقال لابورتا لشبكة «تي.في/3» الكتالونية خلال وجوده في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس «سنتحدث أكثر عن ذلك، عندما يحين الوقت، لكننا ندرك الآن أن هناك حاجة لدوري السوبر، على الرغم من ضرورة تصديق أعضاء النادي على هذه الخطوة.

وأضاف: الأندية الكبرى تتكبد الكثير من الأموال، ومن الضروري للغاية أن يكون لنا كلمتنا بشأن توزيع الأموال في كرة القدم الأوروبية، ويجب أن يكون دوري السوبر مسابقة جذابة قائمة على الجدارة الرياضية، وسندافع أيضاً عن مسابقات الدوري الوطنية، نحن منفتحون على إجراء حوار مفتوح مع «اليويفا».