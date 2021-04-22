تيباس: «السوبر الميت» 7 فيراري!



مراد المصري (دبي)

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، أن مشروع دوري السوبر الأوروبي، أصبح ميتاً بشكل واقعي، خلال 48 ساعة فقط من إطلاقه، بعد تهديدات طويلة استمرت أكثر من 20 عاماً لإطلاقه، وأن الرسالة كانت واضحة من الأندية والجماهير برفضها التام له.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع أبرز وسائل الإعلام العالمية بحضور صحيفة «الاتحاد» عبر تقنية الفيديو، ويرى تيباس أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يكن صادقاً في أقواله، وأنه لو كان هذا المشروع في مصلحة الأندية، فلماذا تم التخطيط له في السر وخلف ظهورنا؟، هذه الأندية الكبير ليست في حاجة لزيادة العائدات، ولكن في ضبط النفقات، لو حدث «دوري السوبر» وقتها يمتلك لاعبو هذه الأندية 7 سيارات فيراري بدلاً من 6 سيارات، وذا هو الفارق الوحيد.

وأكد تيباس أن كرة القدم الأوروبية منذ أكثر من 50 عاماً تقوم على أسس المنافسة الرياضية، وجمع النقاط في البطولات المحلية، من أجل المشاركة في المنافسات القارية، ويجب أن يستمر هذا النظام، فيما ركز أن عدم موافقة الأندية الألمانية والفرنسية على المشاركة، يعني أن مشروع دوري السوبر «ميت» بالفعل.

وكشف تيباس عن أنه لن يتم فرض عقوبات على أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد رغم نيتها المشاركة في دوري السوبر، وأن هذه الفرق ما زالت قادرة على إكمال مشوارها في الدوري المحلي، فيما لن يتم استبعاد الأندية من البطولات الأوروبية هذا الموسم، لأن المشاركة فيها بناء على توقيع عقود بصفة اختيارية في بداية كل موسم، وسنرى إذا كان ريال مدريد وبرشلونة سيقومان بالتوقيع في مايو المقبل على عقود انضمامهما لبطولات «اليويفا» في الموسم المقبل.

وأبدى تيباس قلقه من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: هناك شكوك جادة تجاه إنفانتينو لأن كلماته وأفعاله ليست متطابقة، وقالت أندية دوري السوبر إنه يدعمها فهل كان يكذب؟ لذلك يجب أن يوضح موقفه.

وانتقد تيباس، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وقال: كرة القدم الإسبانية لم تطلب المساعدة من الحكومة وقامت بدفع الضرائب وإعادة التفاوض بشأن الديون وبيريز يكذب أو إنه مخطئ ولا توجد أزمة كما ادعى بيريز.

فيما رد على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، قال: لابورتا لديه مشاكل عدة في برشلونة عليه حلها بدلاً من الدفاع عن دوري السوبر «الميت».

وأشار إلى أن معارضة باريس سان جيرمان لدوري السوبر الأوروبي لا تعني تغيير رأيه حول النادي الذي يحتاج إلى الرقابة من الناحية المالية، وقال: لم أقل إن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان بطل في هذه المسألة، وما زلت غير موافق على وضعية ناديه المالية.