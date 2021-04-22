«دراجات السيدات وأصحاب الهمم» سباق جديد بـ«ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء الغد منافسات سباق الدراجات الهوائية للسيدات من الفئة المفتوحة وفئة الهواة المواطنات بالإضافة إلى فئة أصحاب الهمم وذلك لمسافة 75 كيلومترًا ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تستمر حتى 29 أبريل الجاري. ويبدأ السباق من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا، ويختتم من نفس المكان، ويتوجب على المتسابقين التواجد قبل الساعة 9:00 مساء حيث سيتم إغلاق شارع ميدان والطرق المؤدية إلى نقطة البداية بداية من هذا التوقيت حتى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وستكون انطلاقة المتسابقين على شكل مجموعات يفصل بين كل مجموعة والتي تليها دقيقتان ويسمح في الفئة المفتوحة للسيدات مشاركة لاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية اللواتي يشاركن في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنات والمقيمات، وفي فئة الهواة يسمح بمشاركة المواطنات فقط ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعبة تنتمي إلى ناد في الدولة أو تمتلك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الدراجات الهوائية تفيد بتسجيله في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدين فقط، فيما تقام السبت منافسات سباق الهواة من المواطنين رجال، كما سيتوجب على جميع المشاركين في السباق تقديم إثبات النتيجة السلبية من فحص كورونا وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها. من ناحية أخرى، تواصلت لليوم الثامن على التوالي منافسات البادل تنس، حيث حجز الثنائي كارينا لوزوفا واليسا بلبيس بطاقة العبور إلى نهائي الفئة البرونزية سيدات بعد تغلبهما على الثنائي حفصة ساني وخديجة ساني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و3-6 و5-7، في مباراة ماراثونية وجاءت قوية في المجموعة الثالثة التي قدمت فيها اللاعبات مستويات عالية وبذلن كل جهودهنّ من أجل انتزاع بطاقة النهائي التي كانت من نصيب لوزوفا وبلبيس. ولحساب التصفيات الـتأهيلية للفئة الدولية ضمن الثنائي فرانشيسكو خافير وخوان سانشيز تأهلهما على حساب محمد عاصف وسالم علي عبد الله بمجموعتين دون رد 6-1 و6-1، وتأهل جوردي اسبوتش والبيرت كابيزالي بعد فوزهما على خليل الشامسي وحمد آل علي بنتيجة 6-0 و6-0 ثم تغلبا على الثنائي عيسى المرزوقي وعمر المرزوقي بنتيجة 6-1 و6-0، و تأهل مارتين نوتشيزي و جيسوان جوازاليس على حساب أحمد حمادة وعمر ساوايا بنتيجة 6-0 و6-0 و تأهل جيرارد سيرانو وجوزيه رودريجيز على حساب العوضي والعيسى بنتيجة 6-2 و6-0 وفاز ديفيد كيروس وأوريول مارتي على عمر البستكي ودريوش محمود 6-0 و6-1 وتأهل بيير ايتيان ونورمان سانشيز على جريجوري فولر وبول فيتكوك 6-0 و6-1 وفاز دين ماكفارلان وكريستيان دونيت على علي العريف وعبدالله عبد العزيز بنتيجة 6-2 و6-3 وفاز موسى زايد وعبد الله الحجي على أرنود تابوني وجيريمي دوتوا 7-5 و6-2. وتغلب الثنائي جيسوان جوانزاليس ومارتن نوتشيزي على ديفيد كيروس وأوريول مارتي بنتيجة 6-4 و6-2 وتفوق فرانشيسكو خافير فيلاسكو وخوان سانشيز على جيليرمو فيلافاني وأحمد خالد بنتيجة 6-2 و6-3 وفاز ألفاردو بيريز واليكس جواناس على جيرارد سيرانو وجوزيه رودريغيز 6-2 و6-3 وفاز بول فيريريس وتشافي رودريجيز على ديماندي فالنتين وشارب بينيامين 6-0 و6-1. وتلتقي لوزوفا وبلبيس في نهائي الفئة البرونزية سيدات مع الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك اللتين تأهلتا على حساب جيسيكا بالما ولولي غيريرو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و5-7 و6-4 الثلاثاء الماضي.