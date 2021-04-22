لاعبات الوحدة والعين يتصدرن الجولة الثالثة من بطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الجولة الثالثة من دوري أم الإمارات لجو جيتسو السيدات، التي أقيمت في صالة جو جيتسو أرينا بمشاركة لافتة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية صارمة، وشهدت الجولة منافسات حامية في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً). وعلى غرار الجولات السابقة، واصلت لاعبات أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية – تيم 777 تفوقهن خلال منافسات الجولة الثالثة، وتتقدمن بثبات نحو طريق التتويج بنهاية الدوري. وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت لاعبات الوحدة في حصد 5280 نقطة، ما وضعهن في المركز الأول، بينما سجل بالمز الرياضية «تيم 777» 4240 نقطة في المركز الثاني، وحصدت لاعبات نادي الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 3230 نقطة. وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تمكنت لاعبات نادي العين من الوصول إلى 6240 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 5000 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 2620 نقطة. وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 6750 نقطة ليحصدن المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 3670 نقطة خولتهن الحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات بالمز الرياضية تيم 777 في المركز الثالث بتسجيلهن 2330 نقطة.

وعبر العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو عن اعتزازه بالمستوى الذي بدت عليه المنافسات، وأداء اللاعبات في الجولة الثالثة، مؤكداً حرص الاتحاد على تقديم الدعم اللامتناهي للمرأة لتتميز في مختلف المحافل والساحات الرياضية وصولاً إلى العالمية. وأوضح أن أجواء الحماس التي طغت على منافسات هذه الجولة، تعكس التطور الملحوظ في أداء اللاعبات المشاركات والتقنيات المتقدمة اللاتي استخدمنها في نزالات اليوم مقارنة بالجولات الماضية من البطولة، حيث يعد هذا التطور في المستوى نتيجة طبيعية لاحتكاكهن بنخبة لاعبات العالم خلال بطولة أبوظبي العالمية.وأضاف: مستوى المنافسات يشير إلى أن اللاعبات يحرصن على الظهور المشرف في جميع الظروف والمناسبات، إذ أننا شهدنا جولة متميزة جداً على الأصعدة كافة، وأود أن أتقدم بالتهنئة لهن على هذا الأداء القوي. وأشاد الظاهري بالإجراءات الاحترازية المعتمدة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المشاركين، الأمر الذي يشيع أجواء استثنائية من الطمأنينة والراحة النفسية، ويدفع باتجاه الإقبال المتزايد على المشاركة في بطولات الاتحاد المختلفة. بدورها، قالت لاعبة المنتخب الوطني وأكاديمية العين وديمة اليافعي التي تنافس في فئة الكبار- وزن 45 كجم، إن دوري أم الإمارات للجو جيتسو يعتبر من أهم البطولات على الساحة المحلية، لا سيما أن منافساتها تقام بنظام الحزام المفتوح، وبالتالي فهي تؤهل اللاعبات للمشاركة مع المنتخب الوطني في المنافسات الخارجية التي يقام معظمها وفقاً لنظام الحزام المفتوح ومنها بطولات الأسياد. وأضافت اليافعي أن اللاعبات يشاركن في البطولات وفق خطة مدروسة أعدها الاتحاد ونظام بطولات يساعد اللاعبين واللاعبات على التأهل والإعداد الجيد للاستحقاقات الخارجية. وأكدت أن الجولتين الافتتاحيتين من دوري أم الإمارات ساهم في إعداد اللاعبات بشكل مثالي للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، حيث حققت اللاعبات إنجازات مشهودة وعدداً من الميداليات الملونة. وعبرت اليافعي عن سعادتها بمستوى المنافسة في دوري أم الإمارات، مؤكدة حرص اللاعبات على إثبات أنفسهن والتفوق على البساط، لافتة إلى أن الفوز في الدوري ليس بالمهمة السهلة ويتطلب الكثير من الجهد والتحضير البدني والنفسي. من ناحيتها، قالت اللاعبة سارة سالم الحمادي من نادي الظفرة، والتي تنافس في فئة الكبار- وزن 95 كجم، إن دوري أم الإمارات للجو جيتسو يمثل بطولة مهمة لكل اللاعبات كونه يمثل جسراً للانضمام إلى المنتخب الوطني والمشاركة بقوة في البطولات العالمية. وأكدت الحمادي أنه ومنذ مشاركتها الأولى في بطولة أم الإمارات منذ عدة سنوات، تطورت المنافسة بشكل كبير وذلك يعود إلى زيادة نسبة المشاركات وكثرة المواهب والاعتماد على عامل الجودة، وأصبحت جميع الأندية والأكاديميات تضم مجموعة رائعة ومتجانسة من اللاعبات المؤثرات، ما عزز من الحضور القوي لهذه البطولة.