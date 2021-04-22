أبو القاسم يفوز بذهبيتي الأيبيه والفلوريه في كأس المبارزة

مصطفى الديب (أبوظبي)

افتتحت مساء امس بالصالة الرياضية بنادي بني ياس منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة، وسط أجواء رمضانية رائعة وفي حفل مبسط بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس وسهيل سعيد العامري رئيس رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑني ياس للألعاب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، والدكتورة هدى المطروشي الامين العام لاتحاد المبارزة ومحمد غانم المنصوري رئيس اللجنة المالية بالاتحاد، شارك في المنافسات 54 لاعباً من أندية بني ياس مستضيف البطولة والشارقة ونادي الفجيرة واكاديمة ام كى اف ايه بدبي ومركز العين للمبارزة. وأسفرت منافسات الرجال في مسابقتي سلاحي الأيبيه والسابر عن تحقيق خليفة العبري لاعب بني ياس بلقب سلاح السابر الفوز على مهند غازي لاعب نادي الشارقة بنتيجة 15-14 لصالح لاعب السماوي، واحتل على الحمادي لاعب بني ياس وحمد المازمي لاعب الشارقة المركز الثالث في المسابقة نفسها، أما في مسابقتي سلاحي الايبيه والفلوريه فقد حسم لقبهما البطل الاولمبي علاء ابوا لقاسم لاعب نادي الشارقة بعد تقديمه عروض فنية رائعة اضافت قوة واثارة للمسابقتين وحلق أبو القاسم بلقب سلاح الايبيه بعد الفوز على لاعب نادي بني ياس خليفه الزرعوني بنتيجة 15/6 وحل كل من عبد الله الحمادي لاعب نادي بني ياس وابراهيم عبد الرحيم لاعب اكاديمية «ام كي اف ايه» بدبي في المركز الثالث. وفي مسابقة سلاح الفلوريه «الشيش» لم يجد أبو القاسم صعوبة كبيرة في حسم اللقب بعد الفوز في جميع مباريات التصفيات ثم تخطي جميع منافسيه في الادوار التالية حتى وصوله للمباراة النهائية وحسمه اللقب لصالحه على حساب اللاعب حمد الجلاف بنتيجة كبيرة 15/4 وحل محمد الصياغ لاعب نادي الفجيرة ومحمد عبد الناظر لاعب نادي بني ياس في المركز الثالث.وفي ختام المنافسات التي استمرت حتى بعد منتصف الليل حرص اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والحضور على توجيه الشكر الى اللجنة المنظمة للبطولة لجهودها الكبيرة في اخراج الحدث بصورة رائعة تتناسب مع الاسم الذي تحمله. وأكد أن نادي بني ياس يسعى دوماً للقيام بدوره من خلال استضافة مثل هذه البطولات التي من شأنها أن تساهم في تطور كافة الألعاب الرياضية، منوهاً إلى أن الإدارة العليا للنادي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي توجه دوماً بضرورة السعي نحو المساهمة في تطوير الرياضة بشكل عام وخدمة شباب الوطن والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.