رئيس «اليويفا»: نصف نهائي «الأبطال» آمن!

ليوبليانا (أ ف ب)

أعلن السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن مباريات الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا المقررة إقامتها الأسبوع المقبل، غير مهددة، وذلك بعد يومين من إطلاق مشروع الدوري السوبر الذي باء بالفشل.

وقال تشيفرين في مقابلة مطولة مع قناة «بوب تي في» السلوفينية، إن هناك فرصة ضئيلة نسبياً ألا تقام المباريات، لكن في المستقبل ستكون الأمور مختلفة، وأوضح أن المفتاح هو أن الموسم قد بدأ بالفعل، إذا ألغينا اللقاءات، فإن القنوات التلفزيونية ستطالب بتعويض.

وكان «اليويفا» قد أشار سابقاً إلى إمكانية استبعاد الأندية الـ12 المنشقة والمؤسسة للدوري السوبر من المنافسات المحلية والقارية، وبينها ثلاثة تنافس حالياً في المربع الأخير بدوري الأبطال: مانشستر سيتي وتشيلسي «إنجلترا»، وريال مدريد «إسبانيا»، ولكن منذ ذلك الحين، انسحبت الأندية الإنجليزية الستة من المشروع، ما عجّل بفشل هذه البطولة الخاصة وشبه المغلقة التي تخيلتها الأندية الكبرى لتنافس دوري الأبطال التاريخية.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد تشيلسي الثلاثاء في الدور نصف النهائي، فيما يسافر السيتي إلى باريس لمواجهة سان جيرمان الأربعاء.

وبعدما دعا إلى «إعادة بناء وحدة» كرة القدم الأوروبية، حذر تشيفرين في الوقت نفسه من أن الأندية المنشقة «ستعاني من عواقب» مبادرتها التي تبرأ منها عشرة من مؤسّسيها علناً، باستثناء ريال وبرشلونة حتى الآن، وأوضح تشيفرين أنه في ما يتعلق بالأندية البريطانية «سنأخذ في الاعتبار حقيقة أنها اعترفت بخطئها».

وأضاف: «إذا أراد الآخرون المشاركة في مسابقاتنا، يتعين عليهم الاتصال بنا ونحل المشاكل»، في إشارة إلى المشاورات الجارية مع القسم القانوني بالاتحاد الأوروبي.

وانتقد السلوفيني مجدداً الجشع القوي للغاية، لدرجة أنه يمكن أن يؤدي إلى «نظرية مؤامرة» مماثلة في خضم المناقشات حول إصلاح دوري أبطال أوروبا بعد عام 2024.

وقال تشيفرين: «بكل غباء، لم أصدق أن من أحاورهم يومياً كانوا في الواقع يعدون مشروعاً آخر خلف ظهورنا، لابد أنني كنت ساذجاً، لكن من الأفضل أن أكون ساذجاً من أن أكون كاذباً».