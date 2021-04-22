عجمان يرسم سيناريو الأمتار الأخيرة في «ودية» الوصل

رضا سليم (دبي)

بدأ عجمان في رسم سيناريو الأمتار الأخيرة، من دوري الخليج العربي، وتجهيز لاعبيه للمرحلة الأهم، في مشوار «البرتقالي» بالبطولة من خلال المباراة الودية أمام الوصل بملعب زعبيل، والتي انتهت لمصلحة «الإمبراطور» 4-2. ورغم أن «الأصفر» تقدم عن طريق علي صالح في أول دقيقتين، فإن البرازيلي لياندرو أدرك التعادل، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفهود» 2-1 بعد هدف مينديز، وعاد عجمان بالتعادل 2-2 عن طريق البرازيلي لويز في الدقيقة 50، بعدها لجأ الفريقان إلى التغييرات الكثيرة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وأضاف مينديز وعبدالرحمن علي الهدفين الثالث والرابع للوصل.

وركز أيمن الرمادي مدرب عجمان على مجموعة من اللاعبين في الشوط الأول، من أجل تجهيزهم للمواجهات الثلاث المتبقية من الدوري، والتي تحدد مصير «البرتقالي» بالاستمرار من عدمه، حيث يستضيف الجزيرة يوم 3 مايو، والشارقة 7 مايو، ويخرج لمواجهة الفجيرة منافسه الأبرز على البقاء، في الجولة الأخيرة، والتي تحدد مصير الفريقين بالبقاء أو الهبوط، في ظل التعادل في عدد النقاط، بينما الأفضلية في المواجهات لمصلحة «البركان» الذي فاز على «الذئاب» في الدور الأول.

ويسعى الجهاز الفني لـ «البرتقالي» لخوض ودية ثانية خلال الأيام المقبلة، قبل العودة إلى الدوري للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية والفنية والاستمرار في أجواء المباريات.