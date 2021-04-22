البايرن.. موعد مع «حفل البوندسليجا»



برلين (د ب أ)

يتطلع بايرن ميونيخ لحسم التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، عندما يواجه ماينز بعد غد «السبت» في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة، ويبدو أن البايرن يعتمد على روبرت ليفاندوفسكي في تلك المباراة بعد شفائه من الإصابة.

في المقابل سيكون بوروسيا دورتموند على موعد مع مباراة مهمة أمام مضيفه فولفسبورج في ذات اليوم أيضاً وذلك في محاولة لحجز مكان يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل البايرن ضيفاً على ماينز، وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام لايبزج مع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة.

ويضمن بايرن التتويج باللقب إذا حقق الفوز، أو إذا حقق نتيجة مشابهة لنتيجة لايبزج في مباراته أمام شتوتجارت يوم الأحد المقبل.

وتحت القمة مباشرة هناك مباراتين حاسمتين في صراع الحصول على مراكز مؤهلة للعب في أوروبا، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الخامس مع فولفسبورج، صاحب المركز الثالث، ويلعب آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، مع باير ليفركوزن، صاحب المركز السادس.

وتغلب بايرن ميونخ على ليفركوزن 2-صفر يوم الثلاثاء، ولم تظهر أي بوادر للفوضى، في أعقاب إعلان هانسي فليك، مدرب البايرن، عن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقال ليون جوريتسكا: ما يجعلنا نتحرك هو أننا نريد الفوز بكل مباراة، وأضاف جوشوا كيميتش: نريد الفوز باللقب ونحن قريبون للغاية، هذا هو طموحنا، وقال فليك ببساطة: نريد أن ننهي الأمر يوم السبت.

العودة الوشيكة لليفاندوفسكي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة ينبغي أن تعطي الفريق دفعة كبيرة، وقال فليك إنه يتمنى أن يتمكن ليفاندوفسكي من العودة أمام ماينز.

وسيكون المهاجم البولندي متعطشاً لتسجيل الأهداف، حيث إنه سجل 35 هدفاً هذا الموسم، ويحتاج إلى خمسة أهداف فقط ليعادل رقم أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بـ «البوندسليجا»، والمسجل باسم جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1971-1972 ويعود أيضاً الجناح سيرج نابري من الإصابة بفيروس كورونا، ومن الممكن أن يشارك أمام ماينز، الذي حقق انتعاشة استثنائية من خلال عدم خسارة أي مباراة في آخر ست مواجهات، والتي بسببها ابتعد الفريق عن المنطقة المهددة بالهبوط بفارق خمس نقاط علما بأن لديه مباراة مؤجلة.

في الوقت نفسه، يبدو أن دورتموند عاد لمستواه بعد فترة من النجاحات والإخفاقات في الموسم، ويعد الوصول إلى دوري الأبطال أمراً حاسماً بالنسبة للفريق لمنع إيرلينج هالاند أو الجناح جادون سانشو من الرحيل عن

الفريق في الصيف المقبل.

وحقق الفريق الفوز في آخر ثلاث مباريات، ولكنه مازال يبتعد بفارق أربع نقاط عن المربع الذهبي، ويعلم اللاعب الشاب جود بيلينجهام ما ينتظر الفريق على المحك في المباراة أمام فولفسبورج، بطل الدوري في عام 2009،

والذي يقدم موسماً مذهلاً حالياً.

وقال: بالطبع نريد أن نواصل تقديم أدائنا الجيد أمام فولفسبورج، إنها مباراة حاسمة بكل وضوح، أظهرنا أن بإمكاننا أن نكون جيدين في المباريات الكبرى، ونريد أن نظهر هذا مرة أخرى يوم السبت.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غداً «الجمعة» عندما يلعب أوجسبورج مع كولون، صاحب المركز الثالث من القاع ، ويلعب غداً فرايبورج مع هوفنهايم، ويونيون برلين مع فيردر بريمن، فيما يلعب الأحد بوروسيا مونشنجلادباخ مع أرمينيا بيلفيد. وتم تأجيل المباراة التي كان يفترض أن يلتقي فيها شالكه، الذي هبط رسميا، مع هيرتا برلين، صاحب المركز الثالث من القاع، غداً، لتواجد فريق هيرتا في الحجر الصحي بعد ظهور العديد من الحالات الإيجابية

المصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.