الوحدة يتسلح بـ «روح الشباب» أمام الريان

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يسعى الوحدة لمواصلة صحوته في المجموعة الخامسة، لدوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الريان غداً «الجمعة»، في المباراة الثانية على التوالي بين الفريقين، في إطار الجولة الرابعة، ويحتل «العنابي» الوصافة برصيد 4 نقاط، خلف بيروزي الإيراني الذي يتصدر بـ «العلامة الكاملة» وله 9 نقاط، بعد فوزه في اللقاءات الثلاثة الماضية، بينما يأتي جوا الهندي ثالثاً بـ «نقطتين»، والريان في المركز الرابع بـ «نقطة يتيمة».

ويتسلح «أصحاب السعادة» بروح الشباب الذين صنعوا الفارق في المباراة السابقة بين الفريقين، وأسهموا في قلب نتيجة اللقاء من التأخر بهدفين، إلى الفوز بالثلاثة، ليحقق الوحدة أول انتصار، ويحافظ على تفوقه التاريخي على الفريق القطري بـ6 انتصارات مقابل فوز وحيد للريان.

ويدرك الجهاز الفني جيداً أن المنافس ستكون له رد فعل قوي، لتعويض خسارته أمام الوحدة بالذات، والتمسك بـ «بصيص» من الأمل، في المنافسة على المركز الثاني في على أمل التأهل إلى دور الـ 16.

ويعيش «العنابي» حالة معنوية جيدة، بعد أنهى صيامه عن هز الشباك، بثلاثة أهداف «دفعة واحدة»، فضلاً عن أن المنافسة أصبحت قوية بين الأساسيين في الفريق، ولاعبي الصف الثاني الذين أثبتوا أنهم أهل للثقة، عندما أتيحت لهم الفرصة، وهذا يفرض تغييرات على التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها الهولندي تين كات، بمواصلة منح الفرصة لبعض الشباب، الذين وضعوا نجوم الخبرة تحت الضغط.

ويفقد الوحدة جهود 3 لاعبين، حيث ما زال محمد برغش يواصل التدريبات، ليرفع معدل لياقته البدنية، بينما يتلقى «الثنائي» عبد الله حمد ومانع عايض العلاج، بعد تعرضهم لإصابتين أمام جوا والريان على التوالي، في الجولتين الماضيتين من مباريات المجموعة، إلا أن الجهاز الفني يملك عدداً من الخيارات للتعويض.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 فرق تحصل على المركز الثاني في «المجموعات العشر».

من ناحية أخرى، يتوقع الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، ردة فعل قوية من الريان، وقال: المباراة لن تكون سهلة، لأن الريان سيلعب من موقف صعب، يبحث فيه عن الفوز فقط، ولا شيء غيره، و«العنابي» جاهز تماماً، ونحاول أن نظهر في أفضل صورة ممكنة، مع التأكيد على أن عامل اللياقة البدنية تأثر كثيراً نتيجة ضغط المباريات، وكنا نتمنى أن يكون الوقت الفاصل بين كل مباراة وأخرى 4 أيام وليس ثلاثة فقط. وأضاف: أضاعنا الفرص أمام الريان في المباراة الماضية، وبعدها تأخرنا في النتيجة، ومع ذلك نجحنا في العودة وحسم النتيجة لمصلحتنا، بفضل إصرار اللاعبين، ونجحنا في السيطرة على الملعب تماماً.

من جانبه، قال لي ميونج لاعب الوحدة: إن ضغط المباريات والصيام يؤثران على أداء الفريق، ونتمنى أن نحصد «العلامة الكاملة».