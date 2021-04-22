كيميتش: ريال مدريد «محطة منطقية» لـ «ألابا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن أصبح المدافع الدولي النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني قريباً جداً من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال هذا الصيف، على إثر انتهاء عقده في يونيو المقبل، وبعد أن أصبح هذا النبأ معروفاً بين زملاء ألابا في الفريق، ويتحدثون عنه علانية في غرفة الملابس، حرص نجم الوسط الألماني جوشوا كيميتش زميل ألابا في الفريق على تهنئته بهذا الاختيار الموفق، مؤكداً له إن ريال مدريد سيكون «محطة منطقية» في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

وأعرب كيميتش عن تأييده لوجهة نظر ألابا، وقال إنه يستحق أن ينال فرصة مع العملاق المدريدي، بعد أن أثبت جدارته وتألقه مع البافاري، وحصد الكثير من البطولات والألقاب.

وأضاف كيميتش في تصريحات لشبكة سكاي ألمانيا: ألابا فاز بكل شيء هنا ولمرات عديدة، وحصل على الثلاثية مرتين «دوري وكأس وشامبيونزليج»، كما حصد 6 ألقاب خلال عام واحد، ولهذا فهو يستحق اللعب لـ «الملكي»، كما إنه مكسب كبير لهذا الفريق المدريدي، وهو فريق مناسب جداً كمرحلة قادمة بالنسبة لألابا.

حصل دافيد ألابا «29 عاماً» على 26 بطولة خلال فترة إقامته الطويلة في أليانز أرينا ستاديوم، والتي بدأها في 2021، قادماً من أوستريا فيينا النمساوي، منها 9 بطولات دوري «البوندسليجا»، والعاشرة في الطريق، بعد أن اتسع الفارق بين بايرن ميونيخ وريد بول لايبزج الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب إلى 10 نقاط كاملة.

في سياق آخر، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إن جوشوا كيميتش «26 عاماً» انفصل عن وكيله الحالي، وأصبح يمثل نفسه في أي مفاوضات خاصة بمستقبله التعاقدي مع البافاري، وإنه يبحث بنفسه عن شروط أفضل لعقده الذي ينتهي في 2023.