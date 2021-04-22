كالديرون ينصح بيريز بالاستقالة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

طالب رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي، بضرورة تقديم استقالته، بعد ارتباط اسمه بمشروع دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج» الذي انتهى بالفشل الذريع.

وكان بيريز الذي يمثل الرمز في النادي الملكي، أحد أوائل المحرضين على تنفيذ هذا المشروع، وكان مقتنعاً تماماً بأن فكرته جيدة جداً، من أجل إصلاح الوضع المالي الصعب لأندية كرة القدم الأوروبية الكبرى، في ظل تفشي جائحة كورونا. وقال كالديرون في تصريحات لشبكة إذاعة فيلا ترينيداد الإسبانية، إن هذا المشروع الذي تبناه بيريز كان بمثابة «طعنة خنجر» في ظهر كرة القدم.

وأضاف كالديرون: عندما سمعت بيريز يتحدث إلى برنامج «الشيرينجيتو»، تصورت في البداية إن الأمر مجرد «دعابة سخيفة»، وإزاء سيل الانتقادات والهجوم الذي تعرض له بيريز، من جراء إصراره في البداية على تنفيذ المشروع، عليه من باب الكرامة واحترام الذات أن يتقدم باستقالته، لأنه لم يعد من حقه أن يملك كرة القدم وريال مدريد!

وأبدى كالديرون سخريته من سيناريو تطور الأحداث الخاصة بهذا المشروع الفاشل، وقال: علينا ألا نقول «سوبر ليج»، وإنما نقول «ميني ليج»، لأن الأمر لم يستغرق سوى يومين فقط للتخلص من هذا المشروع الفاشل.

وتساءل قائلاً: من كان يتصور وفاته بمثل هذه السرعة، وبعد يومين فقط من ميلاده؟!.

واختتم كالديرون تصريحاته بقوله: لا أعتقد إن أي لاعب كرة قدم كان سيرغب في اللعب في هذه المسابقة، ويحرم نفسه من المشاركة مع منتخب بلاده ، ووصف من خططوا لهذا المشروع بأنهم أغبياء.