بنزيمة يعادل راؤول ويضرب رونالدو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح ريال مدريد في اقتناص ثلاث نقاط مهمة، في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني «الليجا»، بعد فوزه على قادش 3-صفر، ضمن «الجولة 32» للبطولة.

وشهدت المباراة تألق النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف الفريق، والذي نجح في تسجيل هدفين أحدهما من ضربة جزاء، وصنع الهدف الثالث لزميله ألفارو أورديوزولا.

وإذا كان فلورنتينو بيريزرئيس ريال مدريد، أساء لصورة النادي الملكي بتبنيه فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي، التي يبدو إنها لن ترى النور على الإطلاق، فإن بنزيمة نجح على حد قول موقع «ياهو سبورت» ، في تحسين هذه الصورة مجدداً، عندما جعل موهبته تتحدث عنه، وعن حسه التهديفي العالي. واستطاع بنزيمة في مباراة قادش أن يعادل رقماً قياسياً كان مسجلاً باسم الإسباني المخضرم راؤول، وهو التسجيل في مرمى 35 فريقاً في «الليجا»، بينما تفوق بنزيمة على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يسجل، إلا في 32 فريقاً في الليجا.

كما حقق بنزيمة رقماً قياسياً جديداً يتعلق بالتمريرات الحاسمة، إذ إنه أصبح صاحب أكبر عدد منها في الدوري الإسباني برصيد 88 مرة، ليتفوق مرة أخرى على كريستيانو رونالدو، الذي صنع 87 تمريرة حاسمة فقط، ولم يعد هناك مجال لزيادتها، بعد أن رحل إلى يوفينتوس الإيطالي.