«ريمونتادا أوزبكية» تكبد شباب الأهلي الخسارة الآسيوية الثانية

الرياض (الاتحاد)

أضعف شباب الأهلي آماله، في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16لدوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام آجمك الأوزبكي 2-1، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وبفضل «ريمونتادا» في الشوط الثاني، قلب آجمك تأخره أمام «الفرسان» إلى الفوز، تقدم شباب الأهلي بهدف أحمد العطاس في الدقيقة 28 ، قبل أن يعود آجمك بهدفي دجوكيتش في الدقيقة 87، وكوميلوف في الدقيقة 90، ويصعد الفريق الأوزبكي إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، خلف الهلال السعودي وله 7 نقاط، مقابل تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وعزز الهلال صدارته للمجموعة بعد فوزه على استقلال طاجيكستان بثلاثية، مقابل تراجع الفريق الطاجيكي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وحفلت مباراة «الفرسان» وآجمك بالإثارة التي تواصلت إلى الدقائق الأخيرة من اللقاء، بفضل رغبة الفريقين في انتزاع الفوز وإنعاش آمالهما في المنافسة الآسيوية.

ورغم تقدم شباب الأهلي عن طريق أحمد العطاس، إلا أن الدقائق الأخيرة كانت عاصفة على مرمى ماجد ناصر، حيث تصدى القائم للعديد من الكرات، قبل أن تهز بهدفين قاتلين، وتنتهي المواجهة بخسارة قاسية لـ «الفرسان».