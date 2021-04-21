بلدية الشارقة تطلق منصة توعوية ذكية لحماية أمن المعلومات

الشارقة (الاتحاد)

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق منصة آمن كمنصة توعوية ذكية في أمن المعلومات، تهدف إلى زيادة وعي الموظفين بكل ما يتعلق بمجال الأمن السيبراني والحماية من أية محاولات اختراق للأجهزة الخاصة أو أجهزة العمل.وقد وفرت البلدية لكافة موظفيها آلية التسجيل بالمنصة، وستنظم ورشاً توعوية مستمرة في هذا الإطار. وأكد ثابت الطريفي، مدير عام البلدية أن المنصة تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للبلدية في تطوير وتفعيل منظومة رقمية ومؤسسية متكاملة ومتطورة.

وأفادت ريم الروسي مدير إدارة تقنية المعلومات أن هدف المنصة رفع مستوى وعي موظفي البلدية بأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات، وتقديم التوعية اللازمة فيما يتعلق بأعمال الموظفين اليومية.